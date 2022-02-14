https://arabic.sputniknews.com/20220214/كوريا-الشمالية-تحتفل-بيوم-النجم-الساطع-فمن-هو-1058526707.html

كوريا الشمالية تحتفل بيوم "النجم الساطع"... فمن هو؟

كوريا الشمالية تحتفل بيوم "النجم الساطع"... فمن هو؟

يوم "النجم الساطع" هو يوم عطلة رسمية في كوريا الشمالية يصادف يوم 16 فبراير/ شباط، الذكرى السنوية لميلاد الزعيم الثاني للبلاد، كيم جونغ إيل. 14.02.2022, سبوتنيك عربي

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بالإضافة إلى "يوم الشمس"، عيد ميلاد والده كيم إيل سونغ، فهو يعتبر أهم عطلة رسمية في البلاد.

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