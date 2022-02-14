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كوريا الشمالية تحتفل بيوم "النجم الساطع"... فمن هو؟
كوريا الشمالية تحتفل بيوم "النجم الساطع"... فمن هو؟
يوم "النجم الساطع" هو يوم عطلة رسمية في كوريا الشمالية يصادف يوم 16 فبراير/ شباط، الذكرى السنوية لميلاد الزعيم الثاني للبلاد، كيم جونغ إيل. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T08:53+0000
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بالإضافة إلى "يوم الشمس"، عيد ميلاد والده كيم إيل سونغ، فهو يعتبر أهم عطلة رسمية في البلاد.
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фото, صور, وسائط متعددة, كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تحتفل بيوم "النجم الساطع"... فمن هو؟

08:53 GMT 14.02.2022
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يوم "النجم الساطع" هو يوم عطلة رسمية في كوريا الشمالية يصادف يوم 16 فبراير/ شباط، الذكرى السنوية لميلاد الزعيم الثاني للبلاد، كيم جونغ إيل.
© AP Photo / Cha Song Ho

مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.

مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم &quot;النجم الساطع&quot; بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Cha Song Ho

مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.

© AFP 2022 / Kim Won Jin

يحمل الأطفال لافتات كورية كتب عليها "نحن لا نحسد أحدًا في العالم!"، أثناء مشاركتهم في عرض احتفالي بيوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.

يحمل الأطفال لافتات كورية كتب عليها &quot;نحن لا نحسد أحدًا في العالم!&quot;، أثناء مشاركتهم في عرض احتفالي بيوم &quot;النجم الساطع&quot; بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
2/10
© AFP 2022 / Kim Won Jin

يحمل الأطفال لافتات كورية كتب عليها "نحن لا نحسد أحدًا في العالم!"، أثناء مشاركتهم في عرض احتفالي بيوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.

© AP Photo / Cha Song Ho

مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.

مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم &quot;النجم الساطع&quot; بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Cha Song Ho

مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.

© AFP 2022 / Kim Won Jin

مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.

مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم &quot;النجم الساطع&quot; بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
4/10
© AFP 2022 / Kim Won Jin

مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.

© AP Photo / Jon Chol Jin

الجمهور يصفق لدى رؤيته فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.

الجمهور يصفق لدى رؤيته فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم &quot;النجم الساطع&quot; بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Jon Chol Jin

الجمهور يصفق لدى رؤيته فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.

© AFP 2022 / Kim Won Jin

مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.

مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم &quot;النجم الساطع&quot; بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
6/10
© AFP 2022 / Kim Won Jin

مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.

© AP Photo / Cha Song Ho

مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.

مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم &quot;النجم الساطع&quot; بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Cha Song Ho

مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.

© AFP 2022 / Kim Won Jin

مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.

مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم &quot;النجم الساطع&quot; بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
8/10
© AFP 2022 / Kim Won Jin

مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.

© AP Photo / Cha Song Ho

مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.

مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم &quot;النجم الساطع&quot; بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Cha Song Ho

مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.

© AP Photo / Cha Song Ho

عرض احتفالي بيوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.

عرض احتفالي بيوم &quot;النجم الساطع&quot; بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
10/10
© AP Photo / Cha Song Ho

عرض احتفالي بيوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.

بالإضافة إلى "يوم الشمس"، عيد ميلاد والده كيم إيل سونغ، فهو يعتبر أهم عطلة رسمية في البلاد.
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