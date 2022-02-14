كوريا الشمالية تحتفل بيوم "النجم الساطع"... فمن هو؟
مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.
مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.
يحمل الأطفال لافتات كورية كتب عليها "نحن لا نحسد أحدًا في العالم!"، أثناء مشاركتهم في عرض احتفالي بيوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.
يحمل الأطفال لافتات كورية كتب عليها "نحن لا نحسد أحدًا في العالم!"، أثناء مشاركتهم في عرض احتفالي بيوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.
مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.
مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.
مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.
مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.
الجمهور يصفق لدى رؤيته فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.
الجمهور يصفق لدى رؤيته فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.
مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.
مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.
مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.
مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.
مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.
مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.
مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.
مجموعة من السباحات خلال فقرة السباحة المتزامنة بمناسبة احتفالية يوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.
عرض احتفالي بيوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.
عرض احتفالي بيوم "النجم الساطع" بمناسبة الذكرى الـ80 لميلاد الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل في صالة للألعاب الرياضية للسباحة في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، 13 فبراير 2022.