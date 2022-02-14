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https://arabic.sputniknews.com/20220214/كيف-تستعد-أمريكا-للدفاع-عن-تايوان-1058552351.html
هل تستعد أمريكا للدفاع عن تايوان؟
هل تستعد أمريكا للدفاع عن تايوان؟
قالت مجلة أمريكية إن أي خطة أمريكية للدفاع عن تايوان في مواجهة الصين يجب أن تبحث عن إجابات لـ 4 أسئلة، حتى يكتب لها النجاح. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T15:01+0000
2022-02-14T15:01+0000
رصد عسكري
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتساءلت مجلة "ناشيونال إنترست" عن مدى استعداد الجيش الأمريكي للدفاع عن تايوان، في تقرير بهذا الشأن، تحدثت فيه عن الوقت والأسباب التي يمكن أن تقود واشنطن إلى عملية من هذا النوع ضد الصين.ويشمل التقرير 4 أسئلة قالت إنه يجب الإجابة عليها قبل المشاركة في عملية عسكرية لحماية تايوان هي:وتزايدت حدة التوترات بين الصين وتايوان في الآونة الأخيرة، خاصة أن الصين تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها وتؤكد أن جميع الوسائل متاحة لاستعادتها، بينما تحذر واشنطن من القيام بعمل عسكري وتحاول دعم تايوان بما تحتاج إليه.
https://arabic.sputniknews.com/20220209/معلومات-عن-صواريخ-باتريوت-التي-تضمنتها-صفقة-أسلحة-أمريكية-لتايوان-1058248825.html
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رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

هل تستعد أمريكا للدفاع عن تايوان؟

15:01 GMT 14.02.2022
© AFP 2022 / US AIR FORCEمقاتلات أمريكية برفقة القاذفة بي 1
مقاتلات أمريكية برفقة القاذفة بي 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© AFP 2022 / US AIR FORCE
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قالت مجلة أمريكية إن أي خطة أمريكية للدفاع عن تايوان في مواجهة الصين يجب أن تبحث عن إجابات لـ 4 أسئلة، حتى يكتب لها النجاح.
وتساءلت مجلة "ناشيونال إنترست" عن مدى استعداد الجيش الأمريكي للدفاع عن تايوان، في تقرير بهذا الشأن، تحدثت فيه عن الوقت والأسباب التي يمكن أن تقود واشنطن إلى عملية من هذا النوع ضد الصين.
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
معلومات عن صواريخ "باتريوت" التي تضمنتها صفقة أسلحة أمريكية لتايوان
9 فبراير, 10:31 GMT
ويشمل التقرير 4 أسئلة قالت إنه يجب الإجابة عليها قبل المشاركة في عملية عسكرية لحماية تايوان هي:
متى ولماذا يمكن للولايات المتحدة أن تبدأ عملية عسكرية للدفاع عن تايوان؟
هل تضع الولايات المتحدة الأولوية لأمنها القومي عندما تبحث اتخاذ قرار بهذا الشأن؟
هل ستنجح واشنطن في هذا المسار؟
هل تمتلك الولايات المتحدة ميزة تفوق في التقنيات العسكرية عن الصين.
وتزايدت حدة التوترات بين الصين وتايوان في الآونة الأخيرة، خاصة أن الصين تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها وتؤكد أن جميع الوسائل متاحة لاستعادتها، بينما تحذر واشنطن من القيام بعمل عسكري وتحاول دعم تايوان بما تحتاج إليه.
© Sputnikمقارنة بين الجيشين الصيني والتايواني
مقارنة بين الجيشين الصيني والتايواني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
مقارنة بين الجيشين الصيني والتايواني
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