https://arabic.sputniknews.com/20220214/كييف-لا-نرى-بوادر-بدء-غزو-واسع-النطاق-من-جانب-روسيا-في-الأيام-المقبلة-1058557548.html
كييف: لا نرى بوادر بدء غزو واسع النطاق من جانب روسيا في الأيام المقبلة
كييف: لا نرى بوادر بدء غزو واسع النطاق من جانب روسيا في الأيام المقبلة
أكد وزير الأمن القومي ومجلس الدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، اليوم الاثنين، أن كييف لا ترى احتمال بدء غزو واسع النطاق من جانب روسيا في الأيام المقبلة. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T17:21+0000
2022-02-14T17:21+0000
2022-02-14T17:25+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال دانيلوف بعد اجتماع مع ممثلين عن البرلمان الأوكراني: "نحن ندرك المخاطر الموجودة على أراضي بلدنا. لكن الوضع تحت السيطرة تمامًا، علاوة على ذلك، لا نرى اليوم أن هجومًا واسع النطاق من جانب روسيا الاتحادية يمكن أن يحدث أيضًا".وبالإشارة إلى يومي السادس عشر والسابع عشر من شهر فبراير/ شباط كبداية لما يسمى بـ"الغزو الروسي لأوكرانيا"، قال دانيلوف: "لا نرى هذا"، وحث على عدم "تضخيم الموقف" لأن زعزعة الوضع الداخلي في البلاد يخدم العدو، بحسب قوله، مضيفا: "وفقًا لجميع البيانات الاستخباراتية التي لدينا اليوم - سواء استخباراتنا أو استخبارات شركائنا - فإن زعزعة استقرار الوضع الداخلي على أراضي بلدنا هو الأمر الأهم بالنسبة لهم".وتايع: "أنا أتحدث عن هجوم واسع النطاق، أؤكد مرة أخرى، أننا لا نراه اليوم. هل يمكن أن يكون هناك أي اضطرابات من الجانب الروسي؟ نعم ، يمكنهم ذلك. نحن مستعدون لذلك".وفي السياق نفسه، أكد رئيس البرلمان الأوكراني، رسلان ستيفانتشوك، أيضًا أنه لن يكون هناك هجوم على أوكرانيا من قبل روسيا في الأيام المقبلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/البنتاغون-لا-يمكننا-تأكيد-تقارير-تفيد-بأن-روسيا-تخطط-لغزو-أوكرانيا-يوم-الأربعاء-1058504139.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
كييف: لا نرى بوادر بدء غزو واسع النطاق من جانب روسيا في الأيام المقبلة
17:21 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 17:25 GMT 14.02.2022) تابعنا عبر
أكد وزير الأمن القومي ومجلس الدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، اليوم الاثنين، أن كييف لا ترى احتمال بدء غزو واسع النطاق من جانب روسيا في الأيام المقبلة.
وقال دانيلوف بعد اجتماع مع ممثلين عن البرلمان الأوكراني: "نحن ندرك المخاطر الموجودة على أراضي بلدنا. لكن الوضع تحت السيطرة تمامًا، علاوة على ذلك، لا نرى اليوم أن هجومًا واسع النطاق من جانب روسيا الاتحادية يمكن أن يحدث أيضًا".
وبالإشارة إلى يومي السادس عشر والسابع عشر من شهر فبراير/ شباط كبداية لما يسمى بـ"الغزو الروسي لأوكرانيا"، قال دانيلوف: "لا نرى هذا"، وحث على عدم "تضخيم الموقف" لأن زعزعة الوضع الداخلي في البلاد يخدم العدو، بحسب قوله، مضيفا: "وفقًا لجميع البيانات الاستخباراتية التي لدينا اليوم - سواء استخباراتنا أو استخبارات شركائنا - فإن زعزعة استقرار الوضع الداخلي على أراضي بلدنا هو الأمر الأهم بالنسبة لهم".
وتايع: "أنا أتحدث عن هجوم واسع النطاق، أؤكد مرة أخرى، أننا لا نراه اليوم. هل يمكن أن يكون هناك أي اضطرابات من الجانب الروسي؟ نعم ، يمكنهم ذلك. نحن مستعدون لذلك".
وفي السياق نفسه، أكد رئيس البرلمان الأوكراني، رسلان ستيفانتشوك، أيضًا أنه لن يكون هناك هجوم على أوكرانيا من قبل روسيا في الأيام المقبلة.