https://arabic.sputniknews.com/20220214/لافروف-الجزء-الأول-من-الرد-الأمريكي-على-الضمانات-الأمنية-لا-يرضي-روسيا--1058541703.html
لافروف: الجزء الأول من الرد الأمريكي على الضمانات الأمنية لا يرضي روسيا
لافروف: الجزء الأول من الرد الأمريكي على الضمانات الأمنية لا يرضي روسيا
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو، أن الجزء الأول من الرد الأمريكي على الضمانات... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T12:51+0000
2022-02-14T12:51+0000
2022-02-14T12:51+0000
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العالم, روسيا
لافروف: الجزء الأول من الرد الأمريكي على الضمانات الأمنية لا يرضي روسيا
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يتبع
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو، أن الجزء الأول من الرد الأمريكي على الضمانات الأمنية لا يرضي روسيا أما الجزء الثاني فهو أكثر إيجابية.