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https://arabic.sputniknews.com/20220214/لافروف-الجزء-الأول-من-الرد-الأمريكي-على-الضمانات-الأمنية-لا-يرضي-روسيا--1058541703.html
لافروف: الجزء الأول من الرد الأمريكي على الضمانات الأمنية لا يرضي روسيا
لافروف: الجزء الأول من الرد الأمريكي على الضمانات الأمنية لا يرضي روسيا
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو، أن الجزء الأول من الرد الأمريكي على الضمانات... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
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العالم, روسيا

لافروف: الجزء الأول من الرد الأمريكي على الضمانات الأمنية لا يرضي روسيا

12:51 GMT 14.02.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو، أن الجزء الأول من الرد الأمريكي على الضمانات الأمنية لا يرضي روسيا أما الجزء الثاني فهو أكثر إيجابية.
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