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https://arabic.sputniknews.com/20220214/لافروف-وعبد-اللهيان-يبحثان-الأوضاع-في-أوكرانيا-وخطة-العمل-الشاملة-المشتركة-1058557850.html
لافروف وعبد اللهيان يبحثان الأوضاع في أوكرانيا وخطة العمل الشاملة المشتركة
لافروف وعبد اللهيان يبحثان الأوضاع في أوكرانيا وخطة العمل الشاملة المشتركة
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال محادثة هاتفية بينهما، اليوم الاثنين، إثارة الدول الغربية للتوترات حول... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T17:32+0000
2022-02-14T17:32+0000
روسيا
إيران
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "جرى تبادل للآراء بشأن القضايا الدولية الرئيسية، بما في ذلك الوضع غير الصحي الذي يغذيه الغرب حول أوكرانيا". وشدد لافروف على أن الحملة الدعائية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها بشأن "عدوان روسي" على أوكرانيا لها أهداف استفزازية، وتشجع السلطات في كييف على محاولات خبيثة لحل "مشكلة دونباس" بالقوة".وأشار البيان أيضًا إلى أن الطرفين "بحثا الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني في سياق المفاوضات الجارية في فيينا لاستعادة تنفيذها الكامل في صورتها الأولية المتوازنة، التي أقرها مجلس الأمن الدولي".
إيران
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روسيا, إيران

لافروف وعبد اللهيان يبحثان الأوضاع في أوكرانيا وخطة العمل الشاملة المشتركة

17:32 GMT 14.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال محادثة هاتفية بينهما، اليوم الاثنين، إثارة الدول الغربية للتوترات حول الأوضاع في أوكرانيا، كما بحثا الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة، وذلك حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "جرى تبادل للآراء بشأن القضايا الدولية الرئيسية، بما في ذلك الوضع غير الصحي الذي يغذيه الغرب حول أوكرانيا".
وشدد لافروف على أن الحملة الدعائية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها بشأن "عدوان روسي" على أوكرانيا لها أهداف استفزازية، وتشجع السلطات في كييف على محاولات خبيثة لحل "مشكلة دونباس" بالقوة".
وأشار البيان أيضًا إلى أن الطرفين "بحثا الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني في سياق المفاوضات الجارية في فيينا لاستعادة تنفيذها الكامل في صورتها الأولية المتوازنة، التي أقرها مجلس الأمن الدولي".
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