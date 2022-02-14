https://arabic.sputniknews.com/20220214/لماذا-أعادت-إسرائيل-الاعتداء-على-أهالي-الشيخ-جراح-وما-رد-السلطة-1058558057.html

لماذا أعادت إسرائيل الاعتداء على أهالي الشيخ جراح وما رد السلطة

لماذا أعادت إسرائيل الاعتداء على أهالي الشيخ جراح وما رد السلطة

في خطوة وصفها المراقبون بـ "الرد الإسرائيلي على قرارات المجلس المركزي"، تصعد إسرائيل من انتهاكاتها في حي الشيخ جراح. 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T18:09+0000

2022-02-14T18:09+0000

2022-02-14T18:09+0000

القدس

أحداث الشيخ جراح في القدس

إسرائيل

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وأغلقت القوات الإسرائيلية حي الشيخ جراح في القدس الشرقية واعتدت على عدد من الأهالي على وقع الاحتجاجات ضد الإجراءات الإسرائيلية في المنطقة، بالتزامن مع دعوة لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، إلى النفير الوطني العام لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على الحي.وأفادت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني أنّ فلسطينيين اثنين أصيبا بجروح في الرأس خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في حي الشيخ جراح، والتي اعتقلت 8 فلسطينيين، شاركوا بالتضامن مع أهالي الحيّ.تصعيد إسرائيليوقامت فرقة الخيالة التابعة للشرطة الإسرائيلية بقمع الوقفة التضامنية مع أهالي الحي، بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين ضدهم، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز والصوت باتجاه أهالي الحي.واختتمت اللجنة بيانها بالدعوة إلى "أوسع مشاركة جماهيرية في فعاليات دعم الأسرى في مختلف المحافظات لإيصال رسالة إلى الاحتلال أن الأسرى ليسوا وحدهم وأن جماهير شعبنا إلى جانبهم في كفاحهم المشروع من أجل حياة كريمة وحتى التحرر من قيود الاحتلال وسجونه".وندد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بـ"الاعتداءات" الإسرائيلية ضد مواطني حي الشيخ جراح وقال حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "ندين الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية".هذا وعقدت اللجنة المركزية لحركة فتح مساء الأحد، اجتماعا لمناقشة التطورات الميدانية التي تشهدها الإجراءات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح.الوحدة الوطنية الحلبدوره، اعتبر أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، أنه "ومنذ أن دب الانقسام في صفوف الشعب الفلسطيني، وسيطرت حماس على غزة، بينما انكفأت السلطة وفتح على مناطق الضفة، وتعمل الحكومة الإسرائيلية بوتيرة متصاعدة ومتضاعفة لبناء المزيد من المستوطنات ومصادرة الأراضي والمضي قدمًا في عمليات التهويد بمدينة القدس".ويرجح شعث عودة الانتهاكات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، بعد أن ظنت إسرائيل بأن الشعب الفلسطيني محبط ومستسلم للأمر الواقع، على عكس الحقيقية.وتابع: "إذا أردنا مواجهة وأوجاع الاحتلال فعلينا التوحد قبل أي شيء، فلا مقاومة بدون وحدة ولا دبلوماسية بدون وحدة، ولا شرعية وطنية ولا دولة بدونها، وعلى القوى الفلسطينية تحمل مسؤولياتها، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية لاستكمال المشروع الوطني نحو إقامة الدولة وتحقيق الاستقلال الفلسطيني".تصعيد ممنهجفي السياق نفسه، اعتبر المستشار زيد الأيوبي، القيادي في حركة فتح، أن تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية على أهالي حي الشيخ جراح يمثل تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي واستهتارًا بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.ونوه الأيوبي إلى أن "القيادة الفلسطينية تحتضن صمود أهالي الشيخ جراح، والرئيس أبو مازن يتصل بالمواطنين هناك بشكل يومي، وهو ما يدل على وجود قرار سياسي فلسطيني بتصعيد المقاومة الشعبية لمواجهة مشاريع إسرائيل الاستيطانية".وكان عضو الكنسيت الإسرائيلي إيتمار بن غفير افتتح مكتبه في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس صباح أمس الأحد، فيما هاجم مستوطنون منازل حيّ الشيخ جراح وقذفوها بالحجارة ما أدى إلى إصابة عدد من قاطنيها والتسبب بخسائر مادية في المنازل.وقرر المجلس المركزي الفلسطيني في اجتماعه الأخير، وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة وتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

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