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ليبيا... الدبيبة يخصص 2.5 مليار دينار لدعم البلديات
ليبيا... الدبيبة يخصص 2.5 مليار دينار لدعم البلديات
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، تخصيص 2.5 مليار دينار لدعم البلديات في بلاده. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T12:26+0000
2022-02-14T12:26+0000
أخبار ليبيا اليوم
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جاء ذلك ضمن خطة التنمية التي وضعتها حكومة الوحدة الوطنية لاستكمال المشاريع في البلديات، بحسب بيان لرئاسة الوزراء حصل مراسل سبوتنيك على نسخة منه.وكلف الدبيبة نائبه الأول حسين أعطية القطراني برئاسة اللجنة التي ستقدم مقترحا بكيفية صرف مخصصات البلديات لمشاريع التنمية ومتابعتها.ومن المقرر أن يتم صرف المبلغ الذي تم تخصيصه والبالغ 2.5 مليار دينار (نحو 55 مليون دولار)، لجميع البلديات الليبية ويتم صرفها حسب المشاريع، سواء تلك التي بدأت الحكومة في استكمالها أو المستحدثة.من جانبه، أكد القطراني أن هذه المبالغ لن تُصرف إلا في أوجه الصرف التي خُصصت من أجلها ولن تشمل ديون البلديات والمصاريف الأخرى غير مشاريع التنمية.الجدير بالذكر، أن حكومة الدبيبة تُعد حكومة تصريف أعمال وذلك بعد سحب الثقة منها من قِبل مجلس النواب الليبي.وكان أحد أسباب سحب الثقة المبالغة الكبيرة في أوجه الصرف.
https://arabic.sputniknews.com/20210921/مجلس-النواب-الليبي-يعلن-سحب-الثقة-من-حكومة-الوحدة-الوطنية-1050212341.html
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أخبار ليبيا اليوم

ليبيا... الدبيبة يخصص 2.5 مليار دينار لدعم البلديات

12:26 GMT 14.02.2022
© REUTERS / POOLرئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021
رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / POOL
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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، تخصيص 2.5 مليار دينار لدعم البلديات في بلاده.
جاء ذلك ضمن خطة التنمية التي وضعتها حكومة الوحدة الوطنية لاستكمال المشاريع في البلديات، بحسب بيان لرئاسة الوزراء حصل مراسل سبوتنيك على نسخة منه.
وكلف الدبيبة نائبه الأول حسين أعطية القطراني برئاسة اللجنة التي ستقدم مقترحا بكيفية صرف مخصصات البلديات لمشاريع التنمية ومتابعتها.
ومن المقرر أن يتم صرف المبلغ الذي تم تخصيصه والبالغ 2.5 مليار دينار (نحو 55 مليون دولار)، لجميع البلديات الليبية ويتم صرفها حسب المشاريع، سواء تلك التي بدأت الحكومة في استكمالها أو المستحدثة.
من جانبه، أكد القطراني أن هذه المبالغ لن تُصرف إلا في أوجه الصرف التي خُصصت من أجلها ولن تشمل ديون البلديات والمصاريف الأخرى غير مشاريع التنمية.
رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2021
مجلس النواب الليبي يعلن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية
21 سبتمبر 2021, 11:32 GMT
الجدير بالذكر، أن حكومة الدبيبة تُعد حكومة تصريف أعمال وذلك بعد سحب الثقة منها من قِبل مجلس النواب الليبي.
وكان أحد أسباب سحب الثقة المبالغة الكبيرة في أوجه الصرف.
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