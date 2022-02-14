https://arabic.sputniknews.com/20220214/ليبيا-الدبيبة-يخصص-25-مليار-دينار-لدعم-البلديات-1058539969.html
ليبيا... الدبيبة يخصص 2.5 مليار دينار لدعم البلديات
ليبيا... الدبيبة يخصص 2.5 مليار دينار لدعم البلديات
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، تخصيص 2.5 مليار دينار لدعم البلديات في بلاده. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T12:26+0000
2022-02-14T12:26+0000
2022-02-14T12:26+0000
أخبار ليبيا اليوم
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جاء ذلك ضمن خطة التنمية التي وضعتها حكومة الوحدة الوطنية لاستكمال المشاريع في البلديات، بحسب بيان لرئاسة الوزراء حصل مراسل سبوتنيك على نسخة منه.وكلف الدبيبة نائبه الأول حسين أعطية القطراني برئاسة اللجنة التي ستقدم مقترحا بكيفية صرف مخصصات البلديات لمشاريع التنمية ومتابعتها.ومن المقرر أن يتم صرف المبلغ الذي تم تخصيصه والبالغ 2.5 مليار دينار (نحو 55 مليون دولار)، لجميع البلديات الليبية ويتم صرفها حسب المشاريع، سواء تلك التي بدأت الحكومة في استكمالها أو المستحدثة.من جانبه، أكد القطراني أن هذه المبالغ لن تُصرف إلا في أوجه الصرف التي خُصصت من أجلها ولن تشمل ديون البلديات والمصاريف الأخرى غير مشاريع التنمية.الجدير بالذكر، أن حكومة الدبيبة تُعد حكومة تصريف أعمال وذلك بعد سحب الثقة منها من قِبل مجلس النواب الليبي.وكان أحد أسباب سحب الثقة المبالغة الكبيرة في أوجه الصرف.
https://arabic.sputniknews.com/20210921/مجلس-النواب-الليبي-يعلن-سحب-الثقة-من-حكومة-الوحدة-الوطنية-1050212341.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
ليبيا... الدبيبة يخصص 2.5 مليار دينار لدعم البلديات
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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، تخصيص 2.5 مليار دينار لدعم البلديات في بلاده.
جاء ذلك ضمن خطة التنمية التي وضعتها حكومة الوحدة الوطنية لاستكمال المشاريع في البلديات، بحسب بيان لرئاسة الوزراء حصل مراسل سبوتنيك
على نسخة منه.
وكلف الدبيبة نائبه الأول حسين أعطية القطراني برئاسة اللجنة التي ستقدم مقترحا بكيفية صرف مخصصات البلديات لمشاريع التنمية ومتابعتها.
ومن المقرر أن يتم صرف المبلغ الذي تم تخصيصه والبالغ 2.5 مليار دينار (نحو 55 مليون دولار)، لجميع البلديات الليبية ويتم صرفها حسب المشاريع، سواء تلك التي بدأت الحكومة في استكمالها أو المستحدثة.
من جانبه، أكد القطراني أن هذه المبالغ لن تُصرف إلا في أوجه الصرف التي خُصصت من أجلها ولن تشمل ديون البلديات والمصاريف الأخرى غير مشاريع التنمية.
21 سبتمبر 2021, 11:32 GMT
الجدير بالذكر، أن حكومة الدبيبة تُعد حكومة تصريف أعمال وذلك بعد سحب الثقة
منها من قِبل مجلس النواب الليبي.
وكان أحد أسباب سحب الثقة المبالغة الكبيرة في أوجه الصرف.