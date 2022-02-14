https://arabic.sputniknews.com/20220214/ماذا-يقلق-الولايات-المتحدة-في-مفاوضاتها-مع-إيران-البرنامج-النووي-أم-القدرة-الصاروخية-1058537986.html
ماذا يقلق الولايات المتحدة في مفاوضاتها مع إيران… البرنامج النووي أم القدرة الصاروخية
ماذا يقلق الولايات المتحدة في مفاوضاتها مع إيران… البرنامج النووي أم القدرة الصاروخية
كشفت إيران، أمس الأحد، عن عشر منظومات دفاعية متطورة من الصواريخ والمعدات في مجال القتال البري والمصنوعة محليا. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T11:46+0000
2022-02-14T11:46+0000
2022-02-14T11:46+0000
راديو
أين الحقيقة؟
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ماذا يقلق الولايات المتحدة في مفاوضاتها مع إيران… البرنامج النووي أم القدرة الصاروخية
ماذا يقلق الولايات المتحدة في مفاوضاتها مع إيران… البرنامج النووي أم القدرة الصاروخية
فيما أكدت طهران تزامنا مع الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا حول برنامجها النووي، أن الحفاظ على طاقتها النووية السلمية وقدراتها الدفاعية بين القضايا التي "لن ترفع عن طاولة المفاوضات".فكيف سينعكس موضوع الكشف عن منظومات صواريخ إيرانية على مفاوضات فيينا؟عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك"، أستاذ العلوم السياسية الدكتور حيدر حميد:وأضاف حميد:إعداد وتقديم: ضياء حسون...التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
ar_EG
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, أين الحقيقة؟, аудио
ماذا يقلق الولايات المتحدة في مفاوضاتها مع إيران… البرنامج النووي أم القدرة الصاروخية
تابعنا عبر
كشفت إيران، أمس الأحد، عن عشر منظومات دفاعية متطورة من الصواريخ والمعدات في مجال القتال البري والمصنوعة محليا.
فيما أكدت طهران تزامنا مع الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا حول برنامجها النووي، أن الحفاظ على طاقتها النووية السلمية وقدراتها الدفاعية بين القضايا التي "لن ترفع عن طاولة المفاوضات".
فكيف سينعكس موضوع الكشف عن منظومات صواريخ إيرانية على مفاوضات فيينا؟
عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة
" على أثير راديو "سبوتنيك
"، أستاذ العلوم السياسية الدكتور حيدر حميد:
تنظر إيران إلى صواريخها بمثابة أسلحة ردع في المنطقة، وتستخدمها كورقة ضغط في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إذ لا يمكن لإيران أن تساوم على سلاحها الاستراتيجي، وهي دائما ما تحاول إيصال رسائل مفادها أنها تمتلك القدرة القتالية، تحسباً لفشل مفاوضات فيينا واتخاذ خطوات عسكرية تجاهها، وهذه الرسائل موجهة إلى الولايات المتحدة وإلى إسرائيل على حد سواء، إذ تستخدم طهران جميع أوراقها من أجل القبول بشروطها، وبالتالي قد تذهب الولايات المتحدة باتجاه اتخاذ إجراءات كانت معروفة في زمن الرئيس الأمريكي السابق ترامب، والمتمثلة بتشديد العقوبات دون اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية.
فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في طرح ملفين رئيسيين في مفاوضات فيينا، الأول ملف الأسلحة الصاروخية الإيرانية، والثاني يتعلق بالنفوذ الإيراني في المنطقة، على أمل أن تفتح واشنطن هذين الملفين فيما بعد، فهما ملفان خطيران ويقلقان إسرائيل والولايات المتحدة وحلفائها، لكن تعثر المفاوضات صار يعقد المسألة بشكل أكبر، الأمر الذي يدفع بإيران إلى توجيه المزيد من الرسائل، التي ربما ستأخذ أشكال مختلفة مستقبلا، إذ يمكن لإيران أن تتفاوض على النووي، لكنها لن تسمح بالتفاوض على أسلحتها الصاروخية أو نفوذها، كونهما الورقتان اللتان تستخدمهما في أية مفاوضات قادمة.
إعداد وتقديم: ضياء حسون...
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...