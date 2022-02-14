https://arabic.sputniknews.com/20220214/ما-هي-أسباب-تسوس-الأسنان-وطرق-الوقاية-منها-1058564376.html
ما هي أسباب تسوس الأسنان وطرق الوقاية منها؟
ما هي أسباب تسوس الأسنان وطرق الوقاية منها؟
تتسبب أنواع معينة من البكتيريا في إصابة الأسنان بالتسوس نتيجة الإفرازات التي تنتجها فتؤدي إلى إتلاف "مينا الأسنان"، وربما يتطور الأمر إلى ثقوب يرافقها آلام... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T21:17+0000
2022-02-14T21:17+0000
2022-02-14T21:18+0000
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وغالبا ما يحدث التسوس في الفراغات بين الأسنان، ويحذر الأطباء من الإهمال في التعامل مع هذا الأمر، لأنه قد يجعلك تفقد كل أسنانك مع مرور الوقت، بحسب تقرير نشرته إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، أشارت فيه إلى إمكانية تجنب هذه المشكلة عن طريق نظافة الأسنان بصورة مناسبة.ويكون السبب الرئيسي في تكوين البكتيريا المسببة للتسوس هو تراكم بقايا الطعام داخل الفراغات بين الأسنان بصورة تسمح للبكتيريا بالنمو والانتشار في أماكن متفرقة.وتقوم البكتيريا المسبب للتسوس بتحويل بقايا الطعام إلى مواد حمضية تتسبب في تآكل المعادن المهمة المكونة لطبقة المينا في الأسنان وبالتالي سهولة تآكلها.ورغم أن اللعاب يكون له دور مهم في مكافحة تآكل مينا الأسنان، إلا أنه في حالة تزايد نسبة الأحماض بصورة كبيرة يصبح دور اللعاب في معادلتها غير فعال وهو ما يمهد الطريق لتسوس الأسنان.
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منوعات
ما هي أسباب تسوس الأسنان وطرق الوقاية منها؟
21:17 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 21:18 GMT 14.02.2022) تابعنا عبر
تتسبب أنواع معينة من البكتيريا في إصابة الأسنان بالتسوس نتيجة الإفرازات التي تنتجها فتؤدي إلى إتلاف "مينا الأسنان"، وربما يتطور الأمر إلى ثقوب يرافقها آلام بدرجات متفاوتة.
وغالبا ما يحدث التسوس في الفراغات بين الأسنان، ويحذر الأطباء
من الإهمال في التعامل مع هذا الأمر، لأنه قد يجعلك تفقد كل أسنانك مع مرور الوقت، بحسب تقرير نشرته إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، أشارت فيه إلى إمكانية تجنب هذه المشكلة عن طريق نظافة الأسنان بصورة مناسبة.
ويكون السبب الرئيسي في تكوين البكتيريا المسببة للتسوس
هو تراكم بقايا الطعام داخل الفراغات بين الأسنان بصورة تسمح للبكتيريا بالنمو والانتشار في أماكن متفرقة.
وتقوم البكتيريا المسبب للتسوس بتحويل بقايا الطعام إلى مواد حمضية تتسبب في تآكل المعادن المهمة المكونة لطبقة المينا في الأسنان وبالتالي سهولة تآكلها.
ورغم أن اللعاب يكون له دور مهم في مكافحة تآكل مينا الأسنان
، إلا أنه في حالة تزايد نسبة الأحماض بصورة كبيرة يصبح دور اللعاب في معادلتها غير فعال وهو ما يمهد الطريق لتسوس الأسنان.