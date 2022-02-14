https://arabic.sputniknews.com/20220214/مسؤولة-تكشف-عن-600-مليون-أفريقي-يعيشون-دون-كهرباء-1058536839.html
مسؤولة تكشف عن 600 مليون أفريقي يعيشون دون كهرباء
مسؤولة تكشف عن 600 مليون أفريقي يعيشون دون كهرباء
كشفت أماني أبو زيد مفوضة الطاقة في الاتحاد الأفريقي، اليوم الاثنين، عن وجود 600 مليون أفريقي يعيشون دون كهرباء. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T11:23+0000
2022-02-14T11:23+0000
2022-02-14T11:23+0000
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جاءت تصريحات أبو زيد خلال كلمتها أثناء افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة، وأضافت خلالها أن هناك أيضا 900 مليون أفريقي، يعتمدون على الطهي البدائي، باستخدام الفحم.وأضافت المسؤولة في الاتحاد الأفريقي عن أن 400 ألف سيدة في أفريقيا تموت بشكل مبكر بسبب استخدام الفحم فى الطهي، حسبما نقل موقع "صدى البلد".واستنكرت أبو زيد أن يكون هذا هو واقع القارة السمراء رغم أن القارة بها جميع الموارد، مشيرة إلى وجود مشكلات يجب التصدي لها، حيث كشفت أن هناك 17 دولة في القارة تنتج الغاز الطبيعي، و70% من البترول الأفريقي يتم تصديره، وهناك 45 % من الغاز الطبيعي يتم تصديره.وأشارت إلى أن القارة الأفريقية هي الأسرع في نسبة النمو، وأن مسألة توفير الطاقة أمر حيوي للقارة، مشيرة إلى أن بيانات القارة الأفريقية مخيفة، لكن ليس على المستوى الاقتصادي، بل على المستوى الإنساني.وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حفل افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، حيث شهد الرئيس خلال الحفل، فيلما تسجيليا عن إنجازات الطاقة، وأهمية المؤتمر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
مسؤولة تكشف عن 600 مليون أفريقي يعيشون دون كهرباء
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كشفت أماني أبو زيد مفوضة الطاقة في الاتحاد الأفريقي، اليوم الاثنين، عن وجود 600 مليون أفريقي يعيشون دون كهرباء.
جاءت تصريحات أبو زيد خلال كلمتها أثناء افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة، وأضافت خلالها أن هناك أيضا 900 مليون أفريقي، يعتمدون على الطهي البدائي، باستخدام الفحم.
وأضافت المسؤولة في الاتحاد الأفريقي عن أن 400 ألف سيدة في أفريقيا تموت بشكل مبكر بسبب استخدام الفحم فى الطهي، حسبما نقل موقع "صدى البلد
".
واستنكرت أبو زيد أن يكون هذا هو واقع القارة السمراء رغم أن القارة بها جميع الموارد، مشيرة إلى وجود مشكلات يجب التصدي لها، حيث كشفت أن هناك 17 دولة في القارة تنتج الغاز الطبيعي، و70% من البترول الأفريقي يتم تصديره، وهناك 45 % من الغاز الطبيعي يتم تصديره.
وأشارت إلى أن القارة الأفريقية هي الأسرع في نسبة النمو، وأن مسألة توفير الطاقة أمر حيوي للقارة، مشيرة إلى أن بيانات القارة الأفريقية مخيفة، لكن ليس على المستوى الاقتصادي، بل على المستوى الإنساني.
وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
، حفل افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، حيث شهد الرئيس خلال الحفل، فيلما تسجيليا عن إنجازات الطاقة، وأهمية المؤتمر.