https://arabic.sputniknews.com/20220214/مسؤول-كويتي-يحذر-من-فقر-التعليم-في-بلاده-1058525663.html
مسؤول كويتي يحذر من "فقر التعليم" في بلاده
مسؤول كويتي يحذر من "فقر التعليم" في بلاده
حذر خالد المهدي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت من "فقر التعليم" في بلاده، كاشفا النقاب عن أن أكثر من نصف الأطفال بعمر 10 سنوات غير... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T07:13+0000
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أخبار الكويت اليوم
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جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المنتدى التعليمي الأول للعام 2022، بعنوان "التوجهات الوطنية والعالمية في تطوير التعليم"والذي يستمر حتى الأربعاء المقبل، بحسب صحيفة "الأنباء" المحلية.وتطرق المهدي إلى استبيان أظهر مستويات منخفضة من الرضا عن النظام التعليمي الرسمي في الكويت.وبحسب الاستبيان، فإن نظام التعليم الرسمي في الكويت يزوّد الأشخاص بالمهارات اللازمة أو التدريب لبدء عمل تجاري بنسبة 35% فقط، ويزوّد التعليم الأشخاص للتدريب على أداء وظائفهم بشكل جيد بنسبة 55%.كما أظهر الاستبيان أن التعليم يدرّب الأشخاص للحصول على عمل بنسبة 64%، فيما كشف أن نسبة الراضين عن جودة المدارس في الكويت تبلغ 66%.وقال المهدي إن هناك فجوة تعليم كبيرة أسهمت فيها جائحة كورونا، مؤكدا أن الكويت تعاني من "فقر التعليم".وانتقد المسؤول الكويتي نظام المناهج الذي يعتمد التلقين بشكل أكبر من الإبداع، مؤكدا أنه على الرغم من أن بلاده "تتمتع بتقديم خدمات تعليمية عالية جدا، لكن هناك تحديات كبيرة جدا للوصول إلى الهدف الرابع من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة "تعليم جيد".وقال المهدي إن "الخطة الإنمائية الثالثة تؤكد أهمية تكوين رأسمال بشري إبداعي وهو ما يحتاج إلى تشكيل منظومة تعليم متطورة والتركيز والاهتمام على الطفولة المبكرة"، مضيفا أن "الحضانات لا تقدم قيمة مضافة للطفل".
https://arabic.sputniknews.com/20211231/الكويت-حقيقة-عودة-الدراسة-عن-بعد-خلال-الفصل-الدراسي-الثاني-1054801623.html
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أخبار الكويت اليوم
مسؤول كويتي يحذر من "فقر التعليم" في بلاده
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حذر خالد المهدي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت من "فقر التعليم" في بلاده، كاشفا النقاب عن أن أكثر من نصف الأطفال بعمر 10 سنوات غير قادرين على قراءة وفهم النص البسيط.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المنتدى التعليمي الأول للعام 2022، بعنوان "التوجهات الوطنية والعالمية في تطوير التعليم"والذي يستمر حتى الأربعاء المقبل، بحسب صحيفة "الأنباء
" المحلية.
وتطرق المهدي إلى استبيان أظهر مستويات منخفضة من الرضا عن النظام التعليمي الرسمي في الكويت.
وبحسب الاستبيان، فإن نظام التعليم الرسمي في الكويت يزوّد الأشخاص بالمهارات اللازمة أو التدريب لبدء عمل تجاري بنسبة 35% فقط، ويزوّد التعليم الأشخاص للتدريب على أداء وظائفهم بشكل جيد بنسبة 55%.
31 ديسمبر 2021, 15:45 GMT
كما أظهر الاستبيان أن التعليم يدرّب الأشخاص للحصول على عمل بنسبة 64%، فيما كشف أن نسبة الراضين عن جودة المدارس
في الكويت تبلغ 66%.
وقال المهدي إن هناك فجوة تعليم كبيرة أسهمت فيها جائحة كورونا
، مؤكدا أن الكويت تعاني من "فقر التعليم".
وأضاف أن المؤشرات الرسمية تظهر أن "51% من الأطفال غير قادرين على قراءة وفهم النص البسيط وذلك في عمر 10 سنوات".
وانتقد المسؤول الكويتي نظام المناهج الذي يعتمد التلقين بشكل أكبر من الإبداع، مؤكدا أنه على الرغم من أن بلاده "تتمتع بتقديم خدمات تعليمية عالية جدا، لكن هناك تحديات كبيرة جدا للوصول إلى الهدف الرابع من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة "تعليم جيد".
وقال المهدي إن "الخطة الإنمائية الثالثة تؤكد أهمية تكوين رأسمال بشري إبداعي وهو ما يحتاج إلى تشكيل منظومة تعليم متطورة والتركيز والاهتمام على الطفولة المبكرة"، مضيفا أن "الحضانات لا تقدم قيمة مضافة للطفل".