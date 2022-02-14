https://arabic.sputniknews.com/20220214/مستشار-رئيس-البرلمان-الليبي-دول-كبرى-عديدة-تؤيد-باشاغا-والدبيبة-سيسلم-السلطة-1058551502.html
مستشار رئيس البرلمان الليبي: دول كبرى عديدة تؤيد باشاغا.. والدبيبة سيسلم السلطة
مستشار رئيس البرلمان الليبي: دول كبرى عديدة تؤيد باشاغا.. والدبيبة سيسلم السلطة
استبعد فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، دخول البلاد مرحلة فيها إدارتان مختلفتان، مضيفا أن رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة سوف يسلم السلطة. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T14:52+0000
2022-02-14T14:52+0000
2022-02-14T14:52+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي - سبوتنيك. وقال المريمي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن الأيام المقبلة ستشهد تقديم رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، تشكيلته الوزارية وعقب منحها الثقة سيقوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الحالية عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة.وتابع: "لا نتوقع دخول ليبيا مرحلة بها إداراتان مختلفتان".وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قال اليوم الاثنين، إن حكومته تجهز لمشروع قانون لإجراء الانتخابات في شهر يونيو/حزيران المقبل، في تأكيد لرفضه قرار البرلمان تكليف رئيس جديد للحكومة.وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، محمد حمودة، اليوم الاثنين، إن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو ضرورة إزالة العوائق القانونية والدستورية، والعمل على إجراء انتخابات في موعد أقصاه يونيو/حزيران المقبل.وطعن حمودة على سحب الثقة من حكومة الدبيبة قائلا إن إجراء سحب الثقة من التشكيل الحكومي مقيد بالاتفاق السياسي بموافقة مجلس الدولة وتصويت 120 نائبا من البرلمان وهذا لم يحدث، لذلك تتمتع الحكومة الآن بالشرعية القانونية محليا ودوليا ومستمرة إلى حين التسليم لحكومة منتخبة، وفق قوله.
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
مستشار رئيس البرلمان الليبي: دول كبرى عديدة تؤيد باشاغا.. والدبيبة سيسلم السلطة
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استبعد فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، دخول البلاد مرحلة فيها إدارتان مختلفتان، مضيفا أن رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة سوف يسلم السلطة.
بنغازي - سبوتنيك. وقال المريمي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن الأيام المقبلة ستشهد تقديم رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، تشكيلته الوزارية وعقب منحها الثقة سيقوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الحالية عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة.
وأضاف: "عند تشكيل الحكومة، سينتهي كل شيء وتصبح الحكومة الرسمية هي حكومة فتحي باشاغا، ونعرف أن العديد من الدول الكبرى والعربية والمنظمات داخل ليبيا أيدت ذلك، والدبيبة سينصاع لذلك ويسلم السلطة".
وتابع: "لا نتوقع دخول ليبيا مرحلة بها إداراتان مختلفتان".
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قال اليوم الاثنين، إن حكومته تجهز لمشروع قانون لإجراء الانتخابات في شهر يونيو/حزيران المقبل، في تأكيد لرفضه قرار البرلمان تكليف رئيس جديد للحكومة.
وأضاف الدبيبة خلال اجتماع للحكومة في طرابلس: "لن نرهن مستقبلنا مرة أخرى بمن فقدوا أهليتهم الوطنية وعطلوا الانتخابات وهم لا يعملون إلا للتمديد لأنفسهم"، مؤكدا أن "قطار الانتخابات انطلق ولن نعود للوراء".
وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، محمد حمودة، اليوم الاثنين، إن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو ضرورة إزالة العوائق القانونية والدستورية، والعمل على إجراء انتخابات في موعد أقصاه يونيو/حزيران المقبل.
وطعن حمودة على سحب الثقة من حكومة الدبيبة قائلا إن إجراء سحب الثقة من التشكيل الحكومي مقيد بالاتفاق السياسي بموافقة مجلس الدولة وتصويت 120 نائبا من البرلمان وهذا لم يحدث، لذلك تتمتع الحكومة الآن بالشرعية القانونية محليا ودوليا ومستمرة إلى حين التسليم لحكومة منتخبة، وفق قوله.