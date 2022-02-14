https://arabic.sputniknews.com/20220214/مصر-تنضم-رسميا-لعضوية-وكالة-الطاقة-الدولية-1058536398.html
مصر تنضم رسميا لعضوية وكالة الطاقة الدولية
مصر تنضم رسميا لعضوية وكالة الطاقة الدولية
أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الإثنين، انضمام مصر رسميا إلى عضوية الوكالة. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T13:13+0000
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة الخامسة من مؤتمر "إيجبس 2022"، المقام في القاهرة.وقال بيرول: "مصر انضمت رسميا للوكالة كعضو".وأعرب عن دعم الوكالة لمصر في استضافة قمة المناخ العالمية "كوب 27"، المقرر تنظيمها في مدينة شرم الشيخ بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وأضاف أن "مصر وإفريقيا والعالم في لحظة فارقة فيما يتعلق بالطاقة والمناخ، وأكد كامل الدعم لمصر فى ظل استضافتها للقمة العالمية للمناخ [COP27]".كما أشاد بيرول بما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق الاستفادة من أصول الغاز والتحول إلى سوق الكهرباء، حيث استطاعت أن تحقق فائضا بعد العجز ما أحدث فارقا في مجال الطاقة الشمسية، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.وتأسست وكالة الطاقة الدولية عام 1973 من 16 دولة صناعية بغرض التصرف الجماعي، لمواجهة أزمة النفط.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/وزيرة-التخطيط-لـسبوتنيك-استضافة-مصر-لقمة-المناخ-نتيجة-لجهودها-في-العديد-من-المجالات-1058513558.html
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مصر تنضم رسميا لعضوية وكالة الطاقة الدولية
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أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الإثنين، انضمام مصر رسميا إلى عضوية الوكالة.
القاهرة - سبوتنيك
. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة الخامسة من مؤتمر "إيجبس 2022"، المقام في القاهرة.
وقال بيرول: "مصر انضمت رسميا للوكالة كعضو".
وأعرب عن دعم الوكالة لمصر في استضافة قمة المناخ العالمية "كوب 27
"، المقرر تنظيمها في مدينة شرم الشيخ بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأضاف أن "مصر وإفريقيا والعالم في لحظة فارقة فيما يتعلق بالطاقة والمناخ، وأكد كامل الدعم لمصر فى ظل استضافتها للقمة العالمية للمناخ [COP27]".
كما أشاد بيرول بما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق الاستفادة من أصول الغاز والتحول إلى سوق الكهرباء، حيث استطاعت أن تحقق فائضا بعد العجز ما أحدث فارقا في مجال الطاقة الشمسية، بحسب صحيفة "الشروق
" المصرية.
وتأسست وكالة الطاقة الدولية عام 1973 من 16 دولة صناعية بغرض التصرف الجماعي، لمواجهة أزمة النفط.