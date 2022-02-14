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مصر تنضم رسميا لعضوية وكالة الطاقة الدولية
مصر تنضم رسميا لعضوية وكالة الطاقة الدولية
أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الإثنين، انضمام مصر رسميا إلى عضوية الوكالة. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T13:13+0000
2022-02-14T13:13+0000
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة الخامسة من مؤتمر "إيجبس 2022"، المقام في القاهرة.وقال بيرول: "مصر انضمت رسميا للوكالة كعضو".وأعرب عن دعم الوكالة لمصر في استضافة قمة المناخ العالمية "كوب 27"، المقرر تنظيمها في مدينة شرم الشيخ بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وأضاف أن "مصر وإفريقيا والعالم في لحظة فارقة فيما يتعلق بالطاقة والمناخ، وأكد كامل الدعم لمصر فى ظل استضافتها للقمة العالمية للمناخ [COP27]".كما أشاد بيرول بما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق الاستفادة من أصول الغاز والتحول إلى سوق الكهرباء، حيث استطاعت أن تحقق فائضا بعد العجز ما أحدث فارقا في مجال الطاقة الشمسية، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.وتأسست وكالة الطاقة الدولية عام 1973 من 16 دولة صناعية بغرض التصرف الجماعي، لمواجهة أزمة النفط.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/وزيرة-التخطيط-لـسبوتنيك-استضافة-مصر-لقمة-المناخ-نتيجة-لجهودها-في-العديد-من-المجالات-1058513558.html
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مصر, أخبار مصر الآن

مصر تنضم رسميا لعضوية وكالة الطاقة الدولية

13:13 GMT 14.02.2022
© AFP 2022 / ERIC PIERMONTفاتح بيرول المدير التنفيذي وكالة الطاقة الدولية
فاتح بيرول المدير التنفيذي وكالة الطاقة الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© AFP 2022 / ERIC PIERMONT
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أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الإثنين، انضمام مصر رسميا إلى عضوية الوكالة.
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة الخامسة من مؤتمر "إيجبس 2022"، المقام في القاهرة.
وقال بيرول: "مصر انضمت رسميا للوكالة كعضو".
وأعرب عن دعم الوكالة لمصر في استضافة قمة المناخ العالمية "كوب 27"، المقرر تنظيمها في مدينة شرم الشيخ بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية خلال مقابلة مع وكالة سبوتنيك في المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
وزيرة التخطيط لـ"سبوتنيك": استضافة مصر لقمة المناخ نتيجة لجهودها في العديد من المجالات
أمس, 17:08 GMT
وأضاف أن "مصر وإفريقيا والعالم في لحظة فارقة فيما يتعلق بالطاقة والمناخ، وأكد كامل الدعم لمصر فى ظل استضافتها للقمة العالمية للمناخ [COP27]".
كما أشاد بيرول بما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق الاستفادة من أصول الغاز والتحول إلى سوق الكهرباء، حيث استطاعت أن تحقق فائضا بعد العجز ما أحدث فارقا في مجال الطاقة الشمسية، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.
وتأسست وكالة الطاقة الدولية عام 1973 من 16 دولة صناعية بغرض التصرف الجماعي، لمواجهة أزمة النفط.
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