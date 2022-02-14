https://arabic.sputniknews.com/20220214/مقتل-فلسطيني-وإصابة-30-في-مواجهات-مع-قوات-الجيش-الإسرائيلي-1058522923.html

مقتل فلسطيني وإصابة 30 في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي

مقتل فلسطيني وإصابة 30 في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي

أصيب 30 فلسطينيا وعدد من المتضامنين مساء أمس الأحد، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس. 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T01:06+0000

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2022-02-14T01:06+0000

أحداث الشيخ جراح في القدس

أخبار فلسطين اليوم

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وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، من بين الإصابات طفل و3 مسعفين ومتضامنين أجنبيين، فيما تنوعت الإصابات بين الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت التي تسببت بحروق واعتداء بالضرب ورش غاز الفلفل، حيث إن 6 من المصابين نقلوا إلى المستشفى.وأغلقت قوات الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأحد، حي الشيخ جراح بالسواتر الحديدية وطردت المتضامنين المتواجدين في محيط منزل عائلة سالم، وأخلت محيطه للمستوطنين وعضو الكنيست إيتمار بن غفير، واعتدت على الأهالي والمتضامنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت واعتقلت 7 منهم.ووصل عدد المعتقلين في الحي منذ الليلة الماضية وحتى فجر اليوم إلى ثلاثة عشر معتقلا.مقتل فلسطيني في الضفةقالت وزارة الصحة الفلسطينية وشهود، اليوم الاثنين، إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا بالرصاص خلال اشتباك في الضفة الغربية المحتلة، بينما كانت القوات تستعد لهدم منزل رجل متهم بقتل إسرائيلي.وقع الاشتباك في وقت متأخر أمس الأحد في بلدة السيلة الحارثية وهي موطن فلسطيني محتجز ومتهم بالقتل في هجوم بسلاح ناري على سيارة بالقرب من مستوطنة حومش اليهودية في 16 ديسمبر/كانون الأول.

https://arabic.sputniknews.com/20220213/الرئاسة-الفلسطينية-لا-بد-من-تدخل-دولي-عاجل-بعد-زيادة-العنف-الإسرائيلي-مؤخرا-1058521164.html

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أحداث الشيخ جراح في القدس, أخبار فلسطين اليوم