https://arabic.sputniknews.com/20220214/مقتل-فلسطيني-وإصابة-30-في-مواجهات-مع-قوات-الجيش-الإسرائيلي-1058522923.html
مقتل فلسطيني وإصابة 30 في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي
مقتل فلسطيني وإصابة 30 في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي
أصيب 30 فلسطينيا وعدد من المتضامنين مساء أمس الأحد، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T01:06+0000
2022-02-14T01:06+0000
2022-02-14T01:06+0000
أحداث الشيخ جراح في القدس
أخبار فلسطين اليوم
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وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، من بين الإصابات طفل و3 مسعفين ومتضامنين أجنبيين، فيما تنوعت الإصابات بين الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت التي تسببت بحروق واعتداء بالضرب ورش غاز الفلفل، حيث إن 6 من المصابين نقلوا إلى المستشفى.وأغلقت قوات الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأحد، حي الشيخ جراح بالسواتر الحديدية وطردت المتضامنين المتواجدين في محيط منزل عائلة سالم، وأخلت محيطه للمستوطنين وعضو الكنيست إيتمار بن غفير، واعتدت على الأهالي والمتضامنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت واعتقلت 7 منهم.ووصل عدد المعتقلين في الحي منذ الليلة الماضية وحتى فجر اليوم إلى ثلاثة عشر معتقلا.مقتل فلسطيني في الضفةقالت وزارة الصحة الفلسطينية وشهود، اليوم الاثنين، إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا بالرصاص خلال اشتباك في الضفة الغربية المحتلة، بينما كانت القوات تستعد لهدم منزل رجل متهم بقتل إسرائيلي.وقع الاشتباك في وقت متأخر أمس الأحد في بلدة السيلة الحارثية وهي موطن فلسطيني محتجز ومتهم بالقتل في هجوم بسلاح ناري على سيارة بالقرب من مستوطنة حومش اليهودية في 16 ديسمبر/كانون الأول.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/الرئاسة-الفلسطينية-لا-بد-من-تدخل-دولي-عاجل-بعد-زيادة-العنف-الإسرائيلي-مؤخرا-1058521164.html
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أحداث الشيخ جراح في القدس, أخبار فلسطين اليوم
مقتل فلسطيني وإصابة 30 في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي
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أصيب 30 فلسطينيا وعدد من المتضامنين مساء أمس الأحد، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس.
وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، من بين الإصابات طفل و3 مسعفين ومتضامنين أجنبيين
، فيما تنوعت الإصابات بين الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت التي تسببت بحروق واعتداء بالضرب ورش غاز الفلفل، حيث إن 6 من المصابين نقلوا إلى المستشفى.
وأغلقت قوات الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأحد، حي الشيخ جراح بالسواتر الحديدية وطردت المتضامنين المتواجدين في محيط منزل عائلة سالم، وأخلت محيطه للمستوطنين وعضو الكنيست إيتمار بن غفير، واعتدت على الأهالي والمتضامنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت واعتقلت 7 منهم.
ووصل عدد المعتقلين في الحي منذ الليلة الماضية وحتى فجر اليوم إلى ثلاثة عشر معتقلا.
مقتل فلسطيني في الضفة
قالت وزارة الصحة الفلسطينية وشهود، اليوم الاثنين، إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا
بالرصاص خلال اشتباك في الضفة الغربية المحتلة، بينما كانت القوات تستعد لهدم منزل رجل متهم بقتل إسرائيلي.
وقع الاشتباك في وقت متأخر أمس الأحد في بلدة السيلة الحارثية وهي موطن فلسطيني محتجز ومتهم بالقتل في هجوم بسلاح ناري على سيارة بالقرب من مستوطنة حومش اليهودية في 16 ديسمبر/كانون الأول.