https://arabic.sputniknews.com/20220214/مقتل-4-مدنيين-على-الأقل-إثر-انفجار-لغم-أرضي-جنوبي-الصومال-1058552041.html
مقتل 4 مدنيين على الأقل إثر انفجار لغم أرضي جنوبي الصومال
مقتل 4 مدنيين على الأقل إثر انفجار لغم أرضي جنوبي الصومال
لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم إثر انفجار لغم أرضي في بلدة "جوهر" مركز منطقة شبيلي الوسطى جنوبي الصومال. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T14:54+0000
2022-02-14T14:54+0000
2022-02-14T14:54+0000
الصومال
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القاهرة - سبوتنيك. وأكد موقع "هيران" المحلي، اليوم الاثنين، "مصرع 4 أشخاص على الأقل إثر انفجار لغم أرضي في بلدة جوهر عاصمة منطقة "شبيلي الوسطى" (جنوبي الصومال).وأضاف الموقع أن "الضحايا من تجار لحوم الإبل".وفي العاشر من شباط/فبراير الجاري، قُتل 6 أشخاص وأُصيب 13 آخرين إثر تفجير انتحاري في العاصمة الصومالية مقديشو.وكان موقع "غاروي" الإخباري المحلي قد ذكر أن التفجير وقع بالقرب من أحد مراكز الاقتراع بمقديشو، حيث تجري اليوم بالصومال انتخابات مجلس النواب في البرلمان الاتحادي في العاصمة مقديشو وإقليم باراوي جنوب غربي البلاد.ويأتي هذا الهجوم في أعقاب تفجير استهدف مطعما في مدينة بوصاصو التجارية شمال شرقي الصومال، مخلفا ما لا يقل عن 4 قتلى و7 جرحى.يأتي ذلك بعد فترة من تفجير استهدف موكب الناطق باسم الحكومة الصومالية، محمد إبراهيم معلمو، والذي أصيب وتم نقله لتركيا للعلاج وفق السلطات.ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
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الصومال
مقتل 4 مدنيين على الأقل إثر انفجار لغم أرضي جنوبي الصومال
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لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم إثر انفجار لغم أرضي في بلدة "جوهر" مركز منطقة شبيلي الوسطى جنوبي الصومال.
القاهرة - سبوتنيك. وأكد موقع "هيران" المحلي، اليوم الاثنين، "مصرع 4 أشخاص على الأقل إثر انفجار لغم أرضي في بلدة جوهر عاصمة منطقة "شبيلي الوسطى" (جنوبي الصومال).
وأضاف الموقع أن "الضحايا من تجار لحوم الإبل".
وفي العاشر من شباط/فبراير الجاري، قُتل 6 أشخاص وأُصيب 13 آخرين إثر تفجير انتحاري في العاصمة الصومالية مقديشو.
ونقل راديو "دالسان" الصومالي عن مصادر طبية قولها: "يقدر عدد القتلى في تفجير انتحاري في مقديشو قرب القصر الجمهوري بـ 6 قتلى بينما أصيب 13 آخرين بجروح".
وكان موقع "غاروي" الإخباري المحلي قد ذكر أن التفجير وقع بالقرب من أحد مراكز الاقتراع بمقديشو، حيث تجري اليوم بالصومال انتخابات مجلس النواب في البرلمان الاتحادي في العاصمة مقديشو وإقليم باراوي جنوب غربي البلاد.
ويأتي هذا الهجوم في أعقاب تفجير
استهدف مطعما في مدينة بوصاصو التجارية شمال شرقي الصومال، مخلفا ما لا يقل عن 4 قتلى و7 جرحى.
يأتي ذلك بعد فترة من تفجير استهدف موكب الناطق باسم الحكومة الصومالية، محمد إبراهيم معلمو، والذي أصيب وتم نقله لتركيا للعلاج وفق السلطات.
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية
ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.