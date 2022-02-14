https://arabic.sputniknews.com/20220214/موسكو-ضمن-قائمة-أفضل-10-مدن-رومانسية-في-العالم-1058547867.html
موسكو ضمن قائمة أفضل 10 مدن رومانسية في العالم
موسكو ضمن قائمة أفضل 10 مدن رومانسية في العالم
أصدرت شركة أمريكية متخصصة بالمدن والمناسبات الاجتماعية قائمة بأفضل المدن الرومانسية في العالم، حيث دخلت العاصمة الروسية، موسكو، ضمن المدن العشر الأول. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T14:05+0000
2022-02-14T14:05+0000
2022-02-14T14:05+0000
العالم
روسيا
منوعات
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ونشرت شركة "Wethrift" الأمريكية التصنيف الذي تضمن أفضل 10 مدن رومانسية في العالم، حيث احتلت موسكو المركز الثامن.وتضمن التقرير الأمريكي المدن الأكثر ملاءمة للحب والعشاق، حيث احتلت باريس ولندن المركزين الأول والثاني، وبعدهما جاءت كل من برشلونة وطوكيو ونيويورك في المراكز التالية، الثالث والرابع والخامس، بالإضافة إلى إسطنبول في المركز السادس ودبي في المركز السابع، وتلتها في المركز الثامن العاصمة الروسية موسكو. وبحسب الشركة، تم تقييم المدن وفقًا لثمانية معايير هي عدد المطاعم والمتنزهات وأماكن قضاء الوقت للعشاق والمعالم السياحية والفنادق الرومانسية والمنتجعات الصحية وعدد الصور التي تحتوي على علامات التصنيف الخاصة بالمدينة وعدد صور غروب الشمس المنشورة.وبحسب الشركة الأمريكية، تمتلك موسكو نحو 262 متنزهًا مناسبًا للعشاق، بالإضافة إلى 560 مطعما وغيرها من المواقع الرومانسية المختلفة والتي تعد مقصدا للسياح والمواطنين والعشاق.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, منوعات
موسكو ضمن قائمة أفضل 10 مدن رومانسية في العالم
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أصدرت شركة أمريكية متخصصة بالمدن والمناسبات الاجتماعية قائمة بأفضل المدن الرومانسية في العالم، حيث دخلت العاصمة الروسية، موسكو، ضمن المدن العشر الأول.
ونشرت شركة "Wethrift" الأمريكية
التصنيف الذي تضمن أفضل 10 مدن رومانسية في العالم، حيث احتلت موسكو المركز الثامن.
وتضمن التقرير الأمريكي المدن الأكثر ملاءمة للحب والعشاق، حيث احتلت باريس ولندن المركزين الأول والثاني، وبعدهما جاءت كل من برشلونة وطوكيو ونيويورك في المراكز التالية، الثالث والرابع والخامس، بالإضافة إلى إسطنبول في المركز السادس ودبي في المركز السابع، وتلتها في المركز الثامن العاصمة الروسية موسكو.
وبحسب الشركة، تم تقييم المدن وفقًا لثمانية معايير هي عدد المطاعم والمتنزهات وأماكن قضاء الوقت للعشاق والمعالم السياحية والفنادق الرومانسية والمنتجعات الصحية وعدد الصور التي تحتوي على علامات التصنيف الخاصة بالمدينة وعدد صور غروب الشمس المنشورة.
وبحسب الشركة الأمريكية، تمتلك موسكو نحو 262 متنزهًا مناسبًا للعشاق، بالإضافة إلى 560 مطعما وغيرها من المواقع الرومانسية المختلفة والتي تعد مقصدا للسياح والمواطنين والعشاق.