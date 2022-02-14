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https://arabic.sputniknews.com/20220214/وزارة-الدفاع-البيلاروسية-أوكرانيا-اقترحت-علينا-تنشيط-التعاون-بشأن-الأمن-والثقة-المتبادلة-1058539664.html
الدفاع البيلاروسية: أوكرانيا اقترحت علينا تنشيط التعاون بشأن الأمن والثقة المتبادلة
الدفاع البيلاروسية: أوكرانيا اقترحت علينا تنشيط التعاون بشأن الأمن والثقة المتبادلة
أعلنت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الاثنين، أن وزارة الدفاع الأوكرانية اقترحت على مينسك تنشيط التعاون بشأن الأمن والثقة المتبادلة. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T12:19+0000
2022-02-14T12:43+0000
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وجاءت تصريحات الدفاع البيلاروسية على لسان المتحدث باسمها الذي قال إن اتصالا هاتفيا جمع كل من وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، حيث تطرق الطرفان إلى إمكانية تنشيط التعاون بين البلدين ، فضلا عن تكثيف التعاون في القضايا الأمنية والثقة المتبادلة".وأضاف المتحدث أن وزير الدفاع البيلاروسي خرينين شدد على كلمات الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشينكو، بأن الشعب الأوكراني شقيق للبيلاروسيين، ولا ينبغي قطع العلاقات الأخوية.كما أشارت الدفاع البيلاروسية أنها لن تكون تهديدا لأوكرانيا وما يجمع البلدين أكثر مما يفرق.وتابع المتحدث إن "رؤساء الإدارات العسكرية حددوا خطوات ملموسة لزيادة الشفافية والثقة المتبادلة".ومن جهة أخرى، أكد وزير الدفاع الأوكراني أن بلاده لا تشكل خطرا أو تهديدا على أمن بيلاروسيا وسيادتها.
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الدفاع البيلاروسية: أوكرانيا اقترحت علينا تنشيط التعاون بشأن الأمن والثقة المتبادلة

12:19 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 12:43 GMT 14.02.2022)
© Depositphotos / Lindasky76وزارة الدفاع البيلاروسية
وزارة الدفاع البيلاروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© Depositphotos / Lindasky76
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أعلنت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الاثنين، أن وزارة الدفاع الأوكرانية اقترحت على مينسك تنشيط التعاون بشأن الأمن والثقة المتبادلة.
وجاءت تصريحات الدفاع البيلاروسية على لسان المتحدث باسمها الذي قال إن اتصالا هاتفيا جمع كل من وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، حيث تطرق الطرفان إلى إمكانية تنشيط التعاون بين البلدين ، فضلا عن تكثيف التعاون في القضايا الأمنية والثقة المتبادلة".
وأضاف المتحدث أن وزير الدفاع البيلاروسي خرينين شدد على كلمات الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشينكو، بأن الشعب الأوكراني شقيق للبيلاروسيين، ولا ينبغي قطع العلاقات الأخوية.
كما أشارت الدفاع البيلاروسية أنها لن تكون تهديدا لأوكرانيا وما يجمع البلدين أكثر مما يفرق.
وتابع المتحدث إن "رؤساء الإدارات العسكرية حددوا خطوات ملموسة لزيادة الشفافية والثقة المتبادلة".
ومن جهة أخرى، أكد وزير الدفاع الأوكراني أن بلاده لا تشكل خطرا أو تهديدا على أمن بيلاروسيا وسيادتها.
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