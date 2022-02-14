https://arabic.sputniknews.com/20220214/وزير-إسرائيلي-عن-بن-غفير-لم-يحدث-من-قبل-أن-رفع-عضو-كنيست-يده-على-شرطي-1058525102.html

وزير إسرائيلي عن بن غفير: لم يحدث من قبل أن رفع عضو كنيست يده على شرطي

وزير إسرائيلي عن بن غفير: لم يحدث من قبل أن رفع عضو كنيست يده على شرطي

هاجم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، اليوم الاثنين، النائب المتشدد في الكنيست إيتمار بن غفير، متهمًا إياه بالاعتداء على عناصر الشرطة في حي الشيخ... 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T06:49+0000

2022-02-14T06:49+0000

2022-02-14T06:49+0000

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أحداث الشيخ جراح في القدس

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وقال بارليف في تغريدة في حسابه على تويتر: "لم يكن هناك أبدا عضو كنيست في إسرائيل رفع يده ضد ضابط شرطة. الحصانة مقدسة، والعنف مدان".ووجّه بارليف الشكر لقوات الشرطة "التي تعمل بحزم في منطقة الشيخ جراح الحساسة رغم الاستفزازات".وكان بن غافير قد شوهد، مساء أمس، وهو يعتدي على عناصر من الشرطة الإسرائيلية الذين كانوا يحاولون إبعاد المستوطنين بمن فيهم النائب المتشدد عن فلسطينيين احتجوا على وجودهم في حي الشيخ جراح.ورغم سقوط بن غفير مغشيًا عليه خلال محاولة التصدي للشرطة، ونقله إلى مستشفى في القدس، إلا أنه عاد صباح اليوم إلى المكتب البرلماني الذي أقامه في الحي، والذي أثار موجة من الغضب الفلسطيني وسط تحذيرات دولية.ومنذ صباح أمس، يشهد حي الشيخ جراح اشتباكات بشكل متقطع عقب وصول بن غفير وإقامة مكتب برلماني لحزبه في الحي، احتجاجا على ما وصفه بعجز الشرطة عن حماية الأقلية اليهودية في الحي، عقب قيام مجهولين بإضرام النار في أحد منازلهم مساء الجمعة، دون وقوع إصابات.ومساء أمس الأحد، استخدمت الشرطة الإسرائيلية وسائل تفريق التظاهرات، لقمع وقفة احتجاجية لسكان الحي الفلسطينيين الذين احتجوا على اقتحام بن غفير وعشرات المستوطنين للحي.وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن الشرطة استخدمت قنابل الصوت والرصاص المعدني والمياه العادمة لتفريق المتظاهرين.وأضافت: "أغلقت الشرطة الشارع الرئيسي في الشيخ جراح ولم تسمح لليهود بدخول المكان".وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تعامل مع 21 إصابة، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 12 شخصا، من بينهم 9 فلسطينيين.ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف عنف المستوطنين في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، محذرا من الاستفزازات "غير المسؤولة" في هذه المنطقة "الحساسة".كما دعت الرئاسة الفلسطينية إلى تدخل دولي عاجل بعد زيادة العنف الإسرائيلي أخيرا.وحذرت حركتا "حماس" و"الجهاد" الفلسطينيتان، إسرائيل من "اللعب بالنار"، وتفجر الأوضاع برمتها بسبب تكرار اعتداءات المستوطنين.وسبق أن أقدم بن غفير على تلك الخطوة، قبل تسعة أشهر، وأدت إلى اندلاع أعمال عنف في القدس المحتلة، قبل أيام قليلة من اندلاع التصعيد العسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة في مايو/أيار الماضي.وفي الشيخ جراح يسود التوتر بين السكان الفلسطينيين وقلة من اليهود الذين استقروا هناك. ولسنوات عديدة، كانت هناك معركة قانونية حول إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها بدعوى أنها كانت مملوكة لليهود.وشهد العام الماضي عددا لا بأس به من الاشتباكات العنيفة بين الطرفين، وتم توثيق أكثر من مرة رجال ملثمون يرشقون سيارات عربية في المنطقة بالحجارة أو يخربون سيارات عربية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

https://arabic.sputniknews.com/20220213/الاتحاد-الأوروبي-يطالب-بوقف-عنف-المستوطنين-والاستفزازات-غير-المسؤولة-في-الشيخ-جراح-1058515636.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أحداث الشيخ جراح في القدس