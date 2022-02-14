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https://arabic.sputniknews.com/20220214/وزير-البترول-المصري-يثني-على-التعاون-في-مجال-الطاقة-مع-روسيا-ويؤكد-أنه-في-طريقه-للنمو-1058550009.html
وزير البترول المصري يثني على التعاون في مجال الطاقة مع روسيا ويؤكد أنه في طريقه للنمو
وزير البترول المصري يثني على التعاون في مجال الطاقة مع روسيا ويؤكد أنه في طريقه للنمو
أثنى وزير البترول المصري، طارق الملا، على العلاقات الروسية المصرية في مجال الطاقة، لافتًا إلى وجود شركات روسية كبرى عاملة في مصر. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T14:27+0000
2022-02-14T14:27+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الملا، في تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين، "في مجال الطاقة لدينا علاقات ممتازة مع روسيا، ولدينا شركات روسية كبرى تعمل في البترول والغاز، وتعلمون أن روز نفط شريكة معنا".وأضاف أن "شركات البترول الروسية تعمل في مصر، ونسعى أن يكون هناك نمو في عدد الشركات العاملة بمصر، ونرى أن عمل الشركات الروسية جيد وفي طريقه للزيادة".
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مصر, أخبار مصر الآن, روسيا

وزير البترول المصري يثني على التعاون في مجال الطاقة مع روسيا ويؤكد أنه في طريقه للنمو

14:27 GMT 14.02.2022
© AP Photo / Claudio Periالمهندس طارق الملا، وزير البترول المصري
المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© AP Photo / Claudio Peri
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أثنى وزير البترول المصري، طارق الملا، على العلاقات الروسية المصرية في مجال الطاقة، لافتًا إلى وجود شركات روسية كبرى عاملة في مصر.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الملا، في تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين، "في مجال الطاقة لدينا علاقات ممتازة مع روسيا، ولدينا شركات روسية كبرى تعمل في البترول والغاز، وتعلمون أن روز نفط شريكة معنا".
وأضاف أن "شركات البترول الروسية تعمل في مصر، ونسعى أن يكون هناك نمو في عدد الشركات العاملة بمصر، ونرى أن عمل الشركات الروسية جيد وفي طريقه للزيادة".
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