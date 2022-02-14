https://arabic.sputniknews.com/20220214/وزير-الخارجية-الأوكراني-يناقش-مع-بلينكن-تنسيق-الجهود-من-أجل-حماية-أوكرانيا-1058555634.html

وزير الخارجية الأوكراني يناقش مع بلينكن تنسيق الجهود من أجل "حماية" أوكرانيا

وزير الخارجية الأوكراني يناقش مع بلينكن تنسيق الجهود من أجل "حماية" أوكرانيا

ناقش وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الاثنين، تنسيق الجهود بشأن "حماية" أوكرانيا وتنفيذ مهمة بعثة المراقبة الخاصة إلى أوكرانيا التابعة لمنظمة... 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T16:25+0000

2022-02-14T16:25+0000

2022-02-14T16:37+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

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موسكو – سبوتنيك. ونشر كوليبا عبر تويتر "نواصل تنسيق الجهود بنشاط لحماية أوكرانيا. ممتنون للولايات المتحدة لقرارها تقديم المساعدة المالية الكلية لأوكرانيا. ناقشنا أيضًا عمل SMM OSCE. أوكرانيا مهتمة بتشغيلها بشكل كامل".وكانت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قد أرسلت بعثة إلى أوكرانيا عام 2014، وذلك لمراقبة الوضع وتقديم تقرير عنه والمساهمة في الحوار بين الأطراف المتحاربة، وفي فبراير 2015، تم التفاوض على اتفاقيات مينسك من قبل مجموعة نورماندي، لكن جمهوريات دونيتسك ولوغانسك استمرت في اتهام أوكرانيا بعدم الوفاء لهذه الاتفاقات وسط اشتباكات عسكرية متفرقة.

https://arabic.sputniknews.com/20220214/رئيس-البرلمان-الأوكراني-لا-توجد-منقاشات-حاليا-لتغيير-تطلعات-أوكرانيا-للانضمام-إلى-الناتو-1058541790.html

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