عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220214/وزير-الداخلية-الفرنسي-يأمر-بفتح-تحقيق-في-مقتل-7-أشخاص-بحريق-إثر-انفجار-مجهول-المصدر-1058554177.html
وزير الداخلية الفرنسي يأمر بفتح تحقيق في مقتل 7 أشخاص بحريق إثر انفجار مجهول المصدر
وزير الداخلية الفرنسي يأمر بفتح تحقيق في مقتل 7 أشخاص بحريق إثر انفجار مجهول المصدر
أمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، بفتح تحقيق في مقتل سبعة أشخاص، بينهم طفلان، في حريق إثر انفجار مجهول المصدر جنوبي فرنسا. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T15:44+0000
2022-02-14T15:44+0000
أخبار فرنسا
حرائق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102954/27/1029542765_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_c16119ed3555c93a014b34e11c53d2bc.jpg
وحسب تصريحات لوزير الداخلية جيرالد دارمانين، الذي تواجد في مكان الحادث، فقد لقي سبعة أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، مصرعهم ليلة الأحد 13 فبراير/ شباط إلى الاثنين 14 فبراير/ شباط في سان لوران دي لا سالانك، في بيرينيه – أورينتاليس، وفقا لموقع فرانس تي في إنفو.واوضح أن الحريق أعقب انفجارًا لم يُعرف مصدره حاليًا، وقع حوالي الساعة 1:30 صباحا في هذه البلدة الواقعة على بعد حوالي 15 كم من بربينيان، مما تسبب في اندلاع حريق في مبان صغيرة من طابقين على جانبي الشارع.وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين فتح تحقيق على الفور، تحت مسمى "حريق تسبب في الوفاة".ومن غير المعروف في الوقت الحالي ما إذا كانت أسطوانات الغاز التي عثر عليها بالقرب من المبنى قد تسببت في الانفجار أو فاقمته.
https://arabic.sputniknews.com/20200718/فرنسا-تفتح-تحقيقا-في-أحداث-حريق-كاتدرائية-نانت-1046038144.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102954/27/1029542765_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_5ae2300b9a6cc0c6152033ebc3fa2370.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , حرائق

وزير الداخلية الفرنسي يأمر بفتح تحقيق في مقتل 7 أشخاص بحريق إثر انفجار مجهول المصدر

15:44 GMT 14.02.2022
© REUTERS / POOLوزير الخزانة الفرنسي جيرالد دارمانين مع وزير الشؤون العامة أولييه دوسوبت لدى وصولهم المحكمة في باريس.
وزير الخزانة الفرنسي جيرالد دارمانين مع وزير الشؤون العامة أولييه دوسوبت لدى وصولهم المحكمة في باريس. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبرGoogle news
أمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، بفتح تحقيق في مقتل سبعة أشخاص، بينهم طفلان، في حريق إثر انفجار مجهول المصدر جنوبي فرنسا.
وحسب تصريحات لوزير الداخلية جيرالد دارمانين، الذي تواجد في مكان الحادث، فقد لقي سبعة أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، مصرعهم ليلة الأحد 13 فبراير/ شباط إلى الاثنين 14 فبراير/ شباط في سان لوران دي لا سالانك، في بيرينيه – أورينتاليس، وفقا لموقع فرانس تي في إنفو.
كاتدرائية نوتردام - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2020
فرنسا تفتح تحقيقا في أحداث حريق كاتدرائية نانت
18 يوليو 2020, 11:07 GMT
واوضح أن الحريق أعقب انفجارًا لم يُعرف مصدره حاليًا، وقع حوالي الساعة 1:30 صباحا في هذه البلدة الواقعة على بعد حوالي 15 كم من بربينيان، مما تسبب في اندلاع حريق في مبان صغيرة من طابقين على جانبي الشارع.
ووفقا للمدعي العام في برينيان فقد تمت السيطرة على الحريق ظهر الإثنين، ولم يتم تفتيش المبنى حتى الآن؛ لأنه يعتبر "غير مستقر" من قبل رجال الإطفاء.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين فتح تحقيق على الفور، تحت مسمى "حريق تسبب في الوفاة".
ومن غير المعروف في الوقت الحالي ما إذا كانت أسطوانات الغاز التي عثر عليها بالقرب من المبنى قد تسببت في الانفجار أو فاقمته.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала