https://arabic.sputniknews.com/20220214/وزير-الداخلية-الفرنسي-يأمر-بفتح-تحقيق-في-مقتل-7-أشخاص-بحريق-إثر-انفجار-مجهول-المصدر-1058554177.html
وزير الداخلية الفرنسي يأمر بفتح تحقيق في مقتل 7 أشخاص بحريق إثر انفجار مجهول المصدر
وزير الداخلية الفرنسي يأمر بفتح تحقيق في مقتل 7 أشخاص بحريق إثر انفجار مجهول المصدر
أمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، بفتح تحقيق في مقتل سبعة أشخاص، بينهم طفلان، في حريق إثر انفجار مجهول المصدر جنوبي فرنسا. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T15:44+0000
2022-02-14T15:44+0000
2022-02-14T15:44+0000
أخبار فرنسا
حرائق
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وحسب تصريحات لوزير الداخلية جيرالد دارمانين، الذي تواجد في مكان الحادث، فقد لقي سبعة أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، مصرعهم ليلة الأحد 13 فبراير/ شباط إلى الاثنين 14 فبراير/ شباط في سان لوران دي لا سالانك، في بيرينيه – أورينتاليس، وفقا لموقع فرانس تي في إنفو.واوضح أن الحريق أعقب انفجارًا لم يُعرف مصدره حاليًا، وقع حوالي الساعة 1:30 صباحا في هذه البلدة الواقعة على بعد حوالي 15 كم من بربينيان، مما تسبب في اندلاع حريق في مبان صغيرة من طابقين على جانبي الشارع.وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين فتح تحقيق على الفور، تحت مسمى "حريق تسبب في الوفاة".ومن غير المعروف في الوقت الحالي ما إذا كانت أسطوانات الغاز التي عثر عليها بالقرب من المبنى قد تسببت في الانفجار أو فاقمته.
https://arabic.sputniknews.com/20200718/فرنسا-تفتح-تحقيقا-في-أحداث-حريق-كاتدرائية-نانت-1046038144.html
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أخبار فرنسا , حرائق
وزير الداخلية الفرنسي يأمر بفتح تحقيق في مقتل 7 أشخاص بحريق إثر انفجار مجهول المصدر
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أمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، بفتح تحقيق في مقتل سبعة أشخاص، بينهم طفلان، في حريق إثر انفجار مجهول المصدر جنوبي فرنسا.
وحسب تصريحات لوزير الداخلية جيرالد دارمانين، الذي تواجد في مكان الحادث، فقد لقي سبعة أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، مصرعهم ليلة الأحد 13 فبراير/ شباط إلى الاثنين 14 فبراير/ شباط في سان لوران دي لا سالانك، في بيرينيه – أورينتاليس، وفقا لموقع فرانس تي في إنفو
.
واوضح أن الحريق أعقب انفجارًا لم يُعرف مصدره حاليًا، وقع حوالي الساعة 1:30 صباحا في هذه البلدة الواقعة على بعد حوالي 15 كم من بربينيان، مما تسبب في اندلاع حريق في مبان صغيرة من طابقين على جانبي الشارع.
ووفقا للمدعي العام في برينيان فقد تمت السيطرة على الحريق ظهر الإثنين
، ولم يتم تفتيش المبنى حتى الآن؛ لأنه يعتبر "غير مستقر" من قبل رجال الإطفاء.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين فتح تحقيق على الفور، تحت مسمى "حريق تسبب في الوفاة".
ومن غير المعروف في الوقت الحالي ما إذا كانت أسطوانات الغاز
التي عثر عليها بالقرب من المبنى قد تسببت في الانفجار أو فاقمته.