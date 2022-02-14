https://arabic.sputniknews.com/20220214/وزير-الطاقة-الإسرائيلي-إذا-وصل-الغاز-الذي-نصدره-لمصر-والأردن-إلى-لبنان-فلا-بأس-بذلك-1058555118.html
وزير الطاقة الإسرائيلي: إذا وصل الغاز الذي نصدره لمصر والأردن إلى لبنان "فلا بأس بذلك"
وزير الطاقة الإسرائيلي: إذا وصل الغاز الذي نصدره لمصر والأردن إلى لبنان "فلا بأس بذلك"
نقلت وسائل إعلام عن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، تأكيده أنه "إذا وصل الغاز الذي نصدره لمصر والأردن إلى لبنان فلا بأس بذلك"، مشيرا إلى "أننا نرغب في... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T16:12+0000
2022-02-14T16:12+0000
2022-02-14T16:12+0000
العالم
وزير إسرائيلي
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وبحسب موقع النشرة، كان رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، قد أكد في مؤتمر اقتصادي عقد في بيروت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن لبنان يهدف إلى تأمين الغاز المصري لإنتاج أربع ساعات إضافية من الكهرباء بحلول نهاية العام.وقال ميقاتي إن "الأردن على استعداد لتوفير حوالي ساعتين من الطاقة بتكلفة 12 سنتا للكيلو وات في الساعة، وإن العمل جار على خطة طويلة الأجل لتأمين الكهرباء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, وزير إسرائيلي
وزير الطاقة الإسرائيلي: إذا وصل الغاز الذي نصدره لمصر والأردن إلى لبنان "فلا بأس بذلك"
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نقلت وسائل إعلام عن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، تأكيده أنه "إذا وصل الغاز الذي نصدره لمصر والأردن إلى لبنان فلا بأس بذلك"، مشيرا إلى "أننا نرغب في تصدير الغاز إلى أوروبا لكن غير مستعدين للقيام بذلك الآن".
وبحسب موقع النشرة، كان رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، قد أكد في مؤتمر اقتصادي عقد في بيروت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن لبنان يهدف إلى تأمين الغاز المصري لإنتاج أربع ساعات إضافية من الكهرباء بحلول نهاية العام.
وقال ميقاتي إن "الأردن على استعداد لتوفير حوالي ساعتين من الطاقة بتكلفة 12 سنتا للكيلو وات في الساعة، وإن العمل جار على خطة طويلة الأجل لتأمين الكهرباء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".