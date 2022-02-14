https://arabic.sputniknews.com/20220214/وزير-الطاقة-الإماراتي-لا-نعتقد-أن-روسيا-لديها-نية-لغزو-أوكرانيا-1058545520.html
وزير الطاقة الإماراتي: لا نعتقد أن روسيا لديها نية لغزو أوكرانيا
وزير الطاقة الإماراتي: لا نعتقد أن روسيا لديها نية لغزو أوكرانيا
أعلن وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الاثنين، أنه لا يعتقد أن روسيا لديها نية لغزو أوكرانيا. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T13:30+0000
2022-02-14T13:30+0000
2022-02-14T13:30+0000
العالم العربي
روسيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال المزروعي خلال جلسة حوار ضمن مؤتمر معرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، ردا على سؤال حول وجود خطة بديلة لمنظمة "أوبك+" في حال تصاعد الوضع بين روسيا وأوكرانيا: "مما نقرأه ونراه، لا أعتقد أن روسيا لديها نية للغزو ولا داعي للتصعيد".من جانبها، قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، إن "إسرائيل مستعدة للتفكير في تصدير الغاز إلى أوروبا، لكنها ليست جاهزة لهذا الأمر بعد".وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتنويع مصادر إمدادات الطاقة، خوفا من إقدام روسيا على قطع إمدادات الغاز إلى أوروبا.في المقابل، أعلنت روسيا مرارًا أنها ملتزمة بعقود توريد الغاز إلى الدول الأوروبية، وأنها لا تسعى لاستخدام إمدادات الغاز كأداة للضغط السياسي.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/خبير-لـسبوتنيك-زيارة-شولتز-إلى-موسكو-أكثر-تأثيرا-وإنتاجية-من-زيارة-ماكرون-1058517470.html
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العالم العربي, روسيا
وزير الطاقة الإماراتي: لا نعتقد أن روسيا لديها نية لغزو أوكرانيا
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أعلن وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الاثنين، أنه لا يعتقد أن روسيا لديها نية لغزو أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال المزروعي خلال جلسة حوار ضمن مؤتمر معرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، ردا على سؤال حول وجود خطة بديلة لمنظمة "أوبك+" في حال تصاعد الوضع بين روسيا وأوكرانيا: "مما نقرأه ونراه، لا أعتقد أن روسيا لديها نية للغزو ولا داعي للتصعيد".
وأضاف "لا أعتقد أن الغزو سيحدث. أعتقد أن المفاوضات بين روسيا وأوروبا ستثمر عن حل سلمي ونرى خفضا للتصعيد".
من جانبها، قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، إن "إسرائيل مستعدة للتفكير في تصدير الغاز إلى أوروبا، لكنها ليست جاهزة لهذا الأمر بعد".
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتنويع مصادر إمدادات الطاقة، خوفا من إقدام روسيا على قطع إمدادات الغاز إلى أوروبا.
في المقابل، أعلنت روسيا مرارًا أنها ملتزمة بعقود توريد الغاز إلى الدول الأوروبية، وأنها لا تسعى لاستخدام إمدادات الغاز كأداة للضغط السياسي.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.