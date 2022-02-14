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وزير الطاقة الإماراتي يكشف سبب ارتفاع أسعار النفط
وزير الطاقة الإماراتي يكشف سبب ارتفاع أسعار النفط
كشف وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، سبب ما يحدث في سوق النفط من ارتفاع في الأسعار. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T12:42+0000
2022-02-14T12:42+0000
العالم العربي
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ونقلت "رويترز" عن المزروعي تصريحاته خلال جلسة حوار ضمن مؤتمر معرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، قال فيها إن ما يحدث في سوق النفط حاليا ناتج عن التوترات السياسية وهذا هو سبب ارتفاع الأسعار.وأعرب المزروعي عن قلقه من عدم وجود استثمارات كافية في مجال النفط والغاز، مشيرا إلى أن الإمارات ترصد 600 مليار درهم لصالح خطة الاستثمارات في الطاقة الخضراء.في السياق ذاته، صرحت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، إن "إسرائيل مستعدة للتفكير في تصدير الغاز إلى أوروبا، لكنها ليست جاهزة لهذا الأمر بعد".وخلال المؤتمر ذاته، كشفت أماني أبو زيد، مفوضة الطاقة في الاتحاد الأفريقي، اليوم الاثنين، عن وجود 600 مليون أفريقي يعيشون دون كهرباء، وأضافت أن هناك 900 مليون أفريقي، يعتمدون على الطهي البدائي، باستخدام الفحم.ونوهت المسؤولة في الاتحاد الأفريقي إلى أن 400 ألف سيدة في أفريقيا تموت بشكل مبكر بسبب استخدام الفحم فى الطهي.
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العالم العربي

وزير الطاقة الإماراتي يكشف سبب ارتفاع أسعار النفط

12:42 GMT 14.02.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBسهيل المزروعي
سهيل المزروعي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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كشف وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، سبب ما يحدث في سوق النفط من ارتفاع في الأسعار.
ونقلت "رويترز" عن المزروعي تصريحاته خلال جلسة حوار ضمن مؤتمر معرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، قال فيها إن ما يحدث في سوق النفط حاليا ناتج عن التوترات السياسية وهذا هو سبب ارتفاع الأسعار.
وأضاف وزير الطاقة الإماراتي، بقوله: "لا نعتقد أن روسيا لديها نية لغزو أوكرانيا ولا داعي للتصعيد"، وذلك في ظل مزاعم أمريكية وغربية متكررة تتهم روسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا.
وأعرب المزروعي عن قلقه من عدم وجود استثمارات كافية في مجال النفط والغاز، مشيرا إلى أن الإمارات ترصد 600 مليار درهم لصالح خطة الاستثمارات في الطاقة الخضراء.
في السياق ذاته، صرحت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، إن "إسرائيل مستعدة للتفكير في تصدير الغاز إلى أوروبا، لكنها ليست جاهزة لهذا الأمر بعد".
وخلال المؤتمر ذاته، كشفت أماني أبو زيد، مفوضة الطاقة في الاتحاد الأفريقي، اليوم الاثنين، عن وجود 600 مليون أفريقي يعيشون دون كهرباء، وأضافت أن هناك 900 مليون أفريقي، يعتمدون على الطهي البدائي، باستخدام الفحم.
ونوهت المسؤولة في الاتحاد الأفريقي إلى أن 400 ألف سيدة في أفريقيا تموت بشكل مبكر بسبب استخدام الفحم فى الطهي.
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