https://arabic.sputniknews.com/20220214/وزير-مصري-صادراتنا-من-البترول-بلغت-13-مليار-دولار-في-2021-1058531470.html
وزير مصري: صادراتنا من البترول بلغت 13 مليار دولار في 2021
وزير مصري: صادراتنا من البترول بلغت 13 مليار دولار في 2021
أعلن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إجمالي قيمة صادرات بلاده من قطاع البترول خلال العام الماضي. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T09:28+0000
2022-02-14T09:28+0000
2022-02-14T09:28+0000
مصر
بيع النفط
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جاء ذلك ضمن كلمة أدلى بها خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجيس 2022" في دورته الخامسة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.وقال الوزير إن قيمة صادرات قطاع البترول ارتفعت في عام 2021، إلى 13 مليار دولار، بحسب موقع "مصراوي".وأشار الوزير المصري إلى أن 20 مليار جنيه تنفق سنويا لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل.وأكد الوزير أنه تم إعداد استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطاقة حتى عام 2035 للوصول إلى المزيج الأمثل لطاقة أكثر استدامة.ولفت إلى أن السنوات السبع الماضية شهدت إطلاق مشروعات كبرى في جميع المجالات شملت مشروعات الطاقة العملاقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/مصر-الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-في-مدينة-الشلاتين-1058519750.html
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مصر, بيع النفط
وزير مصري: صادراتنا من البترول بلغت 13 مليار دولار في 2021
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أعلن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إجمالي قيمة صادرات بلاده من قطاع البترول خلال العام الماضي.
جاء ذلك ضمن كلمة أدلى بها خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجيس 2022" في دورته الخامسة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الوزير إن قيمة صادرات قطاع البترول ارتفعت في عام 2021، إلى 13 مليار دولار، بحسب موقع "مصراوي"
.
وأشار الوزير المصري
إلى أن 20 مليار جنيه تنفق سنويا لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل.
وأكد الوزير أنه تم إعداد استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطاقة حتى عام 2035 للوصول إلى المزيج الأمثل لطاقة أكثر استدامة.
ولفت إلى أن السنوات السبع الماضية شهدت إطلاق مشروعات كبرى في جميع المجالات شملت مشروعات الطاقة العملاقة.