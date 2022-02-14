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https://arabic.sputniknews.com/20220214/وكالة-إجراءات-روتينية-تعرقل-صفقة-بمليارات-الدولارات-بين-العراق-وتوتال-الفرنسية-1058533825.html
وكالة: إجراءات روتينية تعرقل صفقة بمليارات الدولارات بين العراق وتوتال الفرنسية
وكالة: إجراءات روتينية تعرقل صفقة بمليارات الدولارات بين العراق وتوتال الفرنسية
تعثرت صفقة بقيمة 27 مليار دولار بين الحكومة العراقية وشركة توتال الفرنسية بسبب بعض الإجراءات الروتينية المطلوبة. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T10:26+0000
2022-02-14T10:27+0000
أخبار العراق اليوم
توتال الفرنسية
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وكانت الشركة الفرنسية وافقت في عام 2021، على الاستثمار في 4 مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة جنوبي العراق على مدى 25 عاما، بحسب "رويترز".وفي أعقاب زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعراق، وقّعت وزارة البترول العراقية الاتفاق، في سبتمبر/ أيلول 2021.ونقلت "رويترز" عن 3 مصادر في قطاع النفط العراقي، أن الوزارة لم تحصل على الموافقات الخاصة بالتفاصيل المالية للصفقة من جميع الإدارات الحكومية المطلوب موافقتها وغرقت في خلافات منذ ذلك الوقت.وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية تتطلب الصفقة حاليا موافقة الحكومة الجديدة بما في ذلك وزيرا البترول والمال اللذان لن يتوليا منصبيهما قبل مارس/ آذار على الأقل.وتتوقع وزارة البترول استكمال الصفقة مع الشركة الفرنسية بعد ذلك.وأثارت الشروط التي لم يتم إعلانها أو نشرها مخاوف ساسة عراقيين، بينما ذكرت مصادر على صلة وثيقة بالصفقة أنها شروط غير مسبوقة بالنسبة للعراق.وطالب مجموعة من النواب وزارة البترول في يناير/ كانون الثاني، بالاطلاع على تفاصيل الصفقة.ويمكن للبرلمان أن يجبر الوزارة على إعادة النظر في الصفقة أو إلغائها.ويعاني العراق من صعوبات تحول دون جذب استثمارات كبيرة جديدة لقطاع الطاقة منذ أن وقع مجموعة من الصفقات في مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي منذ أكثر من عشرة أعوام.وخفضت الحكومة مستويات الانتاج المستهدفة مرارا مع رحيل الشركات العالمية التي أبرمت هذه الاتفاقات بسبب ضعف العائد من عقود المشاركة في الإنتاج.
https://arabic.sputniknews.com/20210907/ما-الهدف-وراء-توقيع-الكاظمي-اتفاقا-ضخما-في-مجال-الطاقة-مع-توتال-الفرنسية؟-1050077464.html
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أخبار العراق اليوم, توتال الفرنسية

وكالة: إجراءات روتينية تعرقل صفقة بمليارات الدولارات بين العراق وتوتال الفرنسية

10:26 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 10:27 GMT 14.02.2022)
© REUTERS / GONZALO FUENTES"الرجل العنكبوت" الفرنسي، ألان روبير، يتسلق برج "توتال"، في العاصمة الفرنسية باريس، تضامنا مع عمال محتجين على إصلاح نظام معاشات التقاعد، 13 يناير/ كانون الثاني 2020
الرجل العنكبوت الفرنسي، ألان روبير، يتسلق برج توتال، في العاصمة الفرنسية باريس، تضامنا مع عمال محتجين على إصلاح نظام معاشات التقاعد، 13 يناير/ كانون الثاني 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / GONZALO FUENTES
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تعثرت صفقة بقيمة 27 مليار دولار بين الحكومة العراقية وشركة توتال الفرنسية بسبب بعض الإجراءات الروتينية المطلوبة.
وكانت الشركة الفرنسية وافقت في عام 2021، على الاستثمار في 4 مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة جنوبي العراق على مدى 25 عاما، بحسب "رويترز".
شركة توتال - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2021
ما الهدف من وراء توقيع الكاظمي اتفاقا ضخما في مجال الطاقة مع "توتال" الفرنسية؟
7 سبتمبر 2021, 19:22 GMT
وفي أعقاب زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعراق، وقّعت وزارة البترول العراقية الاتفاق، في سبتمبر/ أيلول 2021.
ونقلت "رويترز" عن 3 مصادر في قطاع النفط العراقي، أن الوزارة لم تحصل على الموافقات الخاصة بالتفاصيل المالية للصفقة من جميع الإدارات الحكومية المطلوب موافقتها وغرقت في خلافات منذ ذلك الوقت.
وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية تتطلب الصفقة حاليا موافقة الحكومة الجديدة بما في ذلك وزيرا البترول والمال اللذان لن يتوليا منصبيهما قبل مارس/ آذار على الأقل.
وتتوقع وزارة البترول استكمال الصفقة مع الشركة الفرنسية بعد ذلك.
وأثارت الشروط التي لم يتم إعلانها أو نشرها مخاوف ساسة عراقيين، بينما ذكرت مصادر على صلة وثيقة بالصفقة أنها شروط غير مسبوقة بالنسبة للعراق.
وطالب مجموعة من النواب وزارة البترول في يناير/ كانون الثاني، بالاطلاع على تفاصيل الصفقة.
ويمكن للبرلمان أن يجبر الوزارة على إعادة النظر في الصفقة أو إلغائها.
ويعاني العراق من صعوبات تحول دون جذب استثمارات كبيرة جديدة لقطاع الطاقة منذ أن وقع مجموعة من الصفقات في مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي منذ أكثر من عشرة أعوام.
وخفضت الحكومة مستويات الانتاج المستهدفة مرارا مع رحيل الشركات العالمية التي أبرمت هذه الاتفاقات بسبب ضعف العائد من عقود المشاركة في الإنتاج.
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