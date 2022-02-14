https://arabic.sputniknews.com/20220214/وكالة-إجراءات-روتينية-تعرقل-صفقة-بمليارات-الدولارات-بين-العراق-وتوتال-الفرنسية-1058533825.html

وكالة: إجراءات روتينية تعرقل صفقة بمليارات الدولارات بين العراق وتوتال الفرنسية

وكالة: إجراءات روتينية تعرقل صفقة بمليارات الدولارات بين العراق وتوتال الفرنسية

تعثرت صفقة بقيمة 27 مليار دولار بين الحكومة العراقية وشركة توتال الفرنسية بسبب بعض الإجراءات الروتينية المطلوبة. 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T10:26+0000

2022-02-14T10:26+0000

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أخبار العراق اليوم

توتال الفرنسية

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وكانت الشركة الفرنسية وافقت في عام 2021، على الاستثمار في 4 مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة جنوبي العراق على مدى 25 عاما، بحسب "رويترز".وفي أعقاب زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعراق، وقّعت وزارة البترول العراقية الاتفاق، في سبتمبر/ أيلول 2021.ونقلت "رويترز" عن 3 مصادر في قطاع النفط العراقي، أن الوزارة لم تحصل على الموافقات الخاصة بالتفاصيل المالية للصفقة من جميع الإدارات الحكومية المطلوب موافقتها وغرقت في خلافات منذ ذلك الوقت.وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية تتطلب الصفقة حاليا موافقة الحكومة الجديدة بما في ذلك وزيرا البترول والمال اللذان لن يتوليا منصبيهما قبل مارس/ آذار على الأقل.وتتوقع وزارة البترول استكمال الصفقة مع الشركة الفرنسية بعد ذلك.وأثارت الشروط التي لم يتم إعلانها أو نشرها مخاوف ساسة عراقيين، بينما ذكرت مصادر على صلة وثيقة بالصفقة أنها شروط غير مسبوقة بالنسبة للعراق.وطالب مجموعة من النواب وزارة البترول في يناير/ كانون الثاني، بالاطلاع على تفاصيل الصفقة.ويمكن للبرلمان أن يجبر الوزارة على إعادة النظر في الصفقة أو إلغائها.ويعاني العراق من صعوبات تحول دون جذب استثمارات كبيرة جديدة لقطاع الطاقة منذ أن وقع مجموعة من الصفقات في مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي منذ أكثر من عشرة أعوام.وخفضت الحكومة مستويات الانتاج المستهدفة مرارا مع رحيل الشركات العالمية التي أبرمت هذه الاتفاقات بسبب ضعف العائد من عقود المشاركة في الإنتاج.

https://arabic.sputniknews.com/20210907/ما-الهدف-وراء-توقيع-الكاظمي-اتفاقا-ضخما-في-مجال-الطاقة-مع-توتال-الفرنسية؟-1050077464.html

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أخبار العراق اليوم, توتال الفرنسية