https://arabic.sputniknews.com/20220214/وكالة-فتح-الجسر-الرئيسي-بين-الولايات-المتحدة-وكندا-بعد-إبعاد-المحتجين-1058524164.html
وكالة: فتح الجسر الرئيسي بين الولايات المتحدة وكندا بعد إبعاد المحتجين
وكالة: فتح الجسر الرئيسي بين الولايات المتحدة وكندا بعد إبعاد المحتجين
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن السلطات الكندية أعادت فتح المعبر البري الأكثر استخداما بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T05:57+0000
2022-02-14T05:57+0000
2022-02-14T05:57+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/07/1049494490_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_037800341ec90ec14d7a1bd15f3d6a23.jpg
وذكرت وكالة "رويترز" أن السلطات الكندية أعادت فتح أكثر المعابر البرية اكتظاظا بالحركة في أمريكا الشمالية بين كندا والولايات المتحدة.وجاء ذلك بعد أن أبعدت الشرطة المحتجين الذين كانوا يحتلون جسر أمباسادور لما يقرب من ستة أيام، اعتراضًا على الإجراءات التي تفرضها الحكومة لمكافحة جائحة كورونا، مما ألحق الضرر بصناعة السيارات على جانبي الحدود.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/07/1049494490_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3613c624e3a1a81ee529b3b85065614d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وكالة: فتح الجسر الرئيسي بين الولايات المتحدة وكندا بعد إبعاد المحتجين
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن السلطات الكندية أعادت فتح المعبر البري الأكثر استخداما بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت وكالة "رويترز" أن السلطات الكندية أعادت فتح
أكثر المعابر البرية اكتظاظا بالحركة في أمريكا الشمالية بين كندا والولايات المتحدة.
وجاء ذلك بعد أن أبعدت الشرطة المحتجين الذين كانوا يحتلون جسر أمباسادور لما يقرب من ستة أيام، اعتراضًا على الإجراءات التي تفرضها الحكومة لمكافحة جائحة كورونا، مما ألحق الضرر بصناعة السيارات على جانبي الحدود.