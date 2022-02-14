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https://arabic.sputniknews.com/20220214/وكالة-فتح-الجسر-الرئيسي-بين-الولايات-المتحدة-وكندا-بعد-إبعاد-المحتجين-1058524164.html
وكالة: فتح الجسر الرئيسي بين الولايات المتحدة وكندا بعد إبعاد المحتجين
وكالة: فتح الجسر الرئيسي بين الولايات المتحدة وكندا بعد إبعاد المحتجين
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن السلطات الكندية أعادت فتح المعبر البري الأكثر استخداما بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T05:57+0000
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وذكرت وكالة "رويترز" أن السلطات الكندية أعادت فتح أكثر المعابر البرية اكتظاظا بالحركة في أمريكا الشمالية بين كندا والولايات المتحدة.وجاء ذلك بعد أن أبعدت الشرطة المحتجين الذين كانوا يحتلون جسر أمباسادور لما يقرب من ستة أيام، اعتراضًا على الإجراءات التي تفرضها الحكومة لمكافحة جائحة كورونا، مما ألحق الضرر بصناعة السيارات على جانبي الحدود.
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العالم

وكالة: فتح الجسر الرئيسي بين الولايات المتحدة وكندا بعد إبعاد المحتجين

05:57 GMT 14.02.2022
© REUTERS / Jennifer Gauthierجسر سكك حديدية متضرر وبقايا منازل ومباني متفحمة دمرتها حرائق غابات في 30 يونيو/ حزيران في ليتون، كولومبيا البريطانية، كندا، صورة بتاريخ 6 يوليو 2021.
جسر سكك حديدية متضرر وبقايا منازل ومباني متفحمة دمرتها حرائق غابات في 30 يونيو/ حزيران في ليتون، كولومبيا البريطانية، كندا، صورة بتاريخ 6 يوليو 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Jennifer Gauthier
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أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن السلطات الكندية أعادت فتح المعبر البري الأكثر استخداما بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت وكالة "رويترز" أن السلطات الكندية أعادت فتح أكثر المعابر البرية اكتظاظا بالحركة في أمريكا الشمالية بين كندا والولايات المتحدة.

وجاء ذلك بعد أن أبعدت الشرطة المحتجين الذين كانوا يحتلون جسر أمباسادور لما يقرب من ستة أيام، اعتراضًا على الإجراءات التي تفرضها الحكومة لمكافحة جائحة كورونا، مما ألحق الضرر بصناعة السيارات على جانبي الحدود.
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