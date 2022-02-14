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دونيتسك: مدربون بريطانيون يستخدمون أنظمة الصواريخ الجوية ضد قواتنا
دونيتسك: مدربون بريطانيون يستخدمون أنظمة الصواريخ الجوية ضد قواتنا
كشف المتحدث باسم القوات العسكرية في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيفان فيليبونينكو، أن مدربين بريطانيين يستخدمون أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات ضد أفراد وعناصر من... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T08:53+0000
2022-02-14T08:53+0000
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وجاءت تصريحات فيليبونينكو للصحفيين، قال فيها: "بالقرب من بلدة دميتروفكا التي تسيطر عليها كييف والقريبة من خط التماس يجري المدربون البريطانيون تدريبات مع القوات العسكرية الأوكرانية منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.
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العالم

دونيتسك: مدربون بريطانيون يستخدمون أنظمة الصواريخ الجوية ضد قواتنا

08:53 GMT 14.02.2022
© REUTERS / Konstantin Chernichkinمعتصمون قرب إحدى محطات القطار في دونباس
معتصمون قرب إحدى محطات القطار في دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / Konstantin Chernichkin
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كشف المتحدث باسم القوات العسكرية في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيفان فيليبونينكو، أن مدربين بريطانيين يستخدمون أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات ضد أفراد وعناصر من دونباس.
وجاءت تصريحات فيليبونينكو للصحفيين، قال فيها: "بالقرب من بلدة دميتروفكا التي تسيطر عليها كييف والقريبة من خط التماس يجري المدربون البريطانيون تدريبات مع القوات العسكرية الأوكرانية منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.
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