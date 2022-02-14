https://arabic.sputniknews.com/20220214/-دونيتسك-مدربون-بريطانيون-يستخدمون-أنظمة-الصواريخ-الجوية-ضد-قواتنا-1058529464.html
دونيتسك: مدربون بريطانيون يستخدمون أنظمة الصواريخ الجوية ضد قواتنا
دونيتسك: مدربون بريطانيون يستخدمون أنظمة الصواريخ الجوية ضد قواتنا
كشف المتحدث باسم القوات العسكرية في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيفان فيليبونينكو، أن مدربين بريطانيين يستخدمون أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات ضد أفراد وعناصر من... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T08:53+0000
2022-02-14T08:53+0000
2022-02-14T08:53+0000
العالم
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وجاءت تصريحات فيليبونينكو للصحفيين، قال فيها: "بالقرب من بلدة دميتروفكا التي تسيطر عليها كييف والقريبة من خط التماس يجري المدربون البريطانيون تدريبات مع القوات العسكرية الأوكرانية منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
دونيتسك: مدربون بريطانيون يستخدمون أنظمة الصواريخ الجوية ضد قواتنا
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كشف المتحدث باسم القوات العسكرية في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيفان فيليبونينكو، أن مدربين بريطانيين يستخدمون أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات ضد أفراد وعناصر من دونباس.
وجاءت تصريحات فيليبونينكو للصحفيين، قال فيها: "بالقرب من بلدة دميتروفكا التي تسيطر عليها كييف والقريبة من خط التماس يجري المدربون البريطانيون تدريبات مع القوات العسكرية الأوكرانية منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري
على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.