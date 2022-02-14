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https://arabic.sputniknews.com/20220214/-ليبيا-ضبابية-تلف-موقف-المجلس-الأعلى-من-حكومة-باشاغا-1058549139.html
ليبيا... ضبابية تلف موقف المجلس الأعلى من حكومة باشاغا
ليبيا... ضبابية تلف موقف المجلس الأعلى من حكومة باشاغا
تناقش الحلقة إصدار المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بيانًأ، يؤكد فيه عدم اتخاذه موقفًأ نهائيا بخصوص قرار البرلمان، بتعيين فتحي باشاغا، رئيسا جديدا للحكومة، رغم... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T14:17+0000
2022-02-14T14:17+0000
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ليبيا ... ضبابية تلف موقف المجلس الأعلى من حكومة باشاغا
ليبيا ... ضبابية تلف موقف المجلس الأعلى من حكومة باشاغا
لكن الأكاديمي المختص في الشأن الليبي، عبد العزيز إغنية، رأى في ذلك لعبة سياسية ومناورة مقصودة من قبل المجلس للحصول على امتيازات أكثر، مستبعداً وجود مؤشرات على وجود حالة انقسام داخله.الخبير الليبي أشار إلى إمكانية عودة البلاد لحالة ازدواجية الحكومات، في حال أصر عبد الحميد الدبيبة على عدم ترك منصبه.إعداد وتقديم: فهيم الصوراني...التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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فهيم الصوراني
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فهيم الصوراني
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ليبيا... ضبابية تلف موقف المجلس الأعلى من حكومة باشاغا

14:17 GMT 14.02.2022
ليبيا ... ضبابية تلف موقف المجلس الأعلى من حكومة باشاغا
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
كل المواضيع
تناقش الحلقة إصدار المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بيانًأ، يؤكد فيه عدم اتخاذه موقفًأ نهائيا بخصوص قرار البرلمان، بتعيين فتحي باشاغا، رئيسا جديدا للحكومة، رغم إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في وقت سابق موافقته على ذلك. ويثير هذا التناقض في المواقف بين المجلس ورئيسه تساؤلات فيما كان ذلك يعكس تراجعا أم انقساما داخل المجلس.
لكن الأكاديمي المختص في الشأن الليبي، عبد العزيز إغنية، رأى في ذلك لعبة سياسية ومناورة مقصودة من قبل المجلس للحصول على امتيازات أكثر، مستبعداً وجود مؤشرات على وجود حالة انقسام داخله.
الخبير الليبي أشار إلى إمكانية عودة البلاد لحالة ازدواجية الحكومات، في حال أصر عبد الحميد الدبيبة على عدم ترك منصبه.
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني...
التفاصيل في الملف الصوتي...
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