https://arabic.sputniknews.com/20220214/--مهاجرو-تيك-توك-غير-الشرعيين-يواجهون-غضبا-عارما-في-تونس--1058545262.html

مهاجرو "تيك توك" غير الشرعيين يواجهون غضبا عارما في تونس

مهاجرو "تيك توك" غير الشرعيين يواجهون غضبا عارما في تونس

يواجه اثنان من المؤثرين التونسيين في "تيك توك" غضبا عارما في تونس بسبب محاولاتهم إضفاء "السحر" على تجارة المهاجرين غير المشروعة، وذلك من خلال مشاركة مقاطع... 14.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-14T13:28+0000

2022-02-14T13:28+0000

2022-02-14T13:28+0000

العالم العربي

أخبار تونس اليوم

مهاجر غير شرعي

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نشرت شيماء بنت محمود، 21 عامًا، مقطع فيديو حيث تظهر وهي تلوح أثناء عبورها من تونس إلى إيطاليا، بتكلفة تزيد عن 1000 جنيه إسترليني، مع خطيبها في قارب مزدحم بالمهاجرين.وتظهر شيماء في الفيديو وهي تبتسم مع 23 مهاجراً آخر، بينما كانت ترقص على موسيقى الراب في رحلة تبدو خالية من الهموم عبر البحر الأبيض المتوسط.وزعمت بنت محمود، التي لديها ما يقرب من 140 ألف متابع على تيك توك، أنها "أُجبرت" على القيام برحلة 188 كم، لأنها كانت تجني 90 جنيهاً إسترلينياً فقط شهرياً من تصفيف الشعر في تونس.وكانت سبع السعيدي، 18 عامًا، قد نشرت قبل حوالي الشهر، صورة مماثلة لها وهي تضع أحمر شفاه وردي فاتح، وهي تجلس على طرف قارب خشبي متهالك أثناء الرحلة، حيث هبط كلاهما في لامبيدوزا بإيطاليا، ثم سافرا حول المدن الأوروبية، والتقطوا صورًا ذاتية بجوار برج إيفل وركبوا سيارات "بي إم دبليو"، حيث عرضت وسائل الإعلام المحلية والوكالة الفرنسية هذه الصور والمقاطع قبل إزالتها.وأثارت المرأتان جدلاً واسعا إثر منشوراتهما خلال عبورهما في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، حيث تم انتقادهما بسبب محاولة "تطبيع" رحلة تودي بحياة الآلاف كل عام.وقالت بنت محمود، أثناء خضوعها للحجر الصحي لمدة أسبوعين في مركز احتجاز في إيطاليا، إنها تتفهم مخاطر الرحلة التي قامت بها في ديسمبر/ كانون الأول، لكن الصعوبات المالية وعدم قدرتها على الحصول على تأشيرة "أجبرتها" على فعل "الحركا"، وهو المصطلح المستخدم في تونس للعبور.وكانت بنت محمود قد دفعت 1150 جنيهًا إسترلينيا، 1560 دولارًا، للحصول على مكان في القارب مع 23 آخرين، وعلى الرغم من ابتساماتها في المنشورات، وصفت الرحلة بـ "المرعبة"، مشيرة إلى لحظات اهتز فيها القارب بعنف.وقالت: "كنت خائفة للغاية، رأيت الموت أمامي مباشرة، كان الخوف غير عادي، كان البحر مضطربًا حقًا وكان هناك الكثير من الأمواج العالية"، مضيفة "صلينا في القارب وأعددنا أنفسنا للموت،عندما أخبرونا أننا وصلنا إلى المياه الإيطالية، لم نكن نصدق ذلك".ومع ذلك، تقول بنت محمود إنها كانت مستعدة للمخاطرة بالموت من أجل فرصة حياة أفضل، "لدي الكثير من الأصدقاء الذين قاموا بالحركا ووجدوا فرصًا في أوروبا، لقد وضعوا الأمل في قلبي في أن هناك عملا، وأن هناك الكثير من المال"، مضيفة: "أريد أن أغير حياتي كما فعلوا".يعد وسط البحر الأبيض المتوسط ​​أخطر طريق للهجرة في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 17000 حالة وفاة واختفاء منذ عام 2014، حيث يضطر آلاف اللاجئين إلى اتخاذ الطريق الغادر هربًا من الحرب والفقر، بحسب ديلي ميل.

https://arabic.sputniknews.com/20220125/وفاة-ما-لا-يقل-عن-7-مهاجرين-معظمهم-من-مصر-وبنغلادش-بسبب-البرد-أثناء-رحلة-هجرة-غير-شرعية-1057104344.html

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العالم العربي, أخبار تونس اليوم, مهاجر غير شرعي