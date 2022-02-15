https://arabic.sputniknews.com/20220215/أبو-ظبي-تحدث-القائمة-الخضراء-للمسافرين-القادمين-إليها-تشمل-10-دول-عربية-1058661317.html
أبو ظبي تحدث "القائمة الخضراء" للمسافرين القادمين إليها... تشمل 10 دول عربية
أبو ظبي تحدث "القائمة الخضراء" للمسافرين القادمين إليها... تشمل 10 دول عربية
طرحت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، تحديثا لـ"القائمة الخضراء"، التي تضم الدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى إمارة أبو ظبي الخليجية... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T15:37+0000
2022-02-15T15:37+0000
2022-02-15T15:37+0000
فيروس كورونا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
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وذكر حساب المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي على "تويتر" أنه يتم العمل بالقائمة الجديدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء، الموافق 15 فبراير/ شباط الجاري.وتشمل القائمة المحدثة 10 دول عربية، هي البحرين، الجزائر، السعودية، العراق، الكويت، المغرب، اليمن، تونس، سلطنة عمان، سوريا.كما تشمل القائمة إسرائيل وأوكرانيا وتركيا وأمريكا والصين وفرنسا وكندا وإسبانيا وإيطاليا وتايلاند والفلبين وأستراليا والبوسنة والهرسك.ويتم إعفاء كافة المسافرين القادمين من الدول المدرجة في "القائمة الخضراء" من فترة الحجر الصحي في إمارة أبو ظبي، ويتعين عليهم تقديم نتيجة "سلبية" لفحص كورونا "تحليل PCR" يتم استلامها خلال مدة 48 ساعة على الأكثر قبل موعد المغادرة، وإجراء فحص ثان عند وصولهم مطار أبو ظبي الدولي.ويتم تحديث "القائمة الخضراء" بشكل دوري بناءا على التطورات العالمية لجائحة فيروس "كورونا" المستجد.وسيتم إدراج في القائمة أسماء الدول التي تتوافق مع المعايير الصارمة للأمن والصحة، لوقاية المجتمع المحلي في الإمارات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أبو ظبي تحدث "القائمة الخضراء" للمسافرين القادمين إليها... تشمل 10 دول عربية
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طرحت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، تحديثا لـ"القائمة الخضراء"، التي تضم الدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى إمارة أبو ظبي الخليجية مباشرة، دون الحاجة إلى تطبيق إجراءات الحجر الصحي بسبب فيروس "كورونا" المستجد.
وذكر حساب المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي على "تويتر" أنه يتم العمل بالقائمة الجديدة اعتبارا من اليوم الثلاثاء، الموافق 15 فبراير/ شباط الجاري.
وتشمل القائمة المحدثة 10 دول عربية، هي البحرين، الجزائر، السعودية، العراق، الكويت، المغرب، اليمن، تونس، سلطنة عمان، سوريا.
كما تشمل القائمة إسرائيل وأوكرانيا وتركيا وأمريكا والصين وفرنسا وكندا وإسبانيا وإيطاليا وتايلاند والفلبين وأستراليا والبوسنة والهرسك.
ويتم إعفاء كافة المسافرين القادمين من الدول المدرجة في "القائمة الخضراء
" من فترة الحجر الصحي في إمارة أبو ظبي، ويتعين عليهم تقديم نتيجة "سلبية" لفحص كورونا "تحليل PCR" يتم استلامها خلال مدة 48 ساعة على الأكثر قبل موعد المغادرة، وإجراء فحص ثان عند وصولهم مطار أبو ظبي الدولي.
ويتم تحديث "القائمة الخضراء" بشكل دوري بناءا على التطورات العالمية لجائحة فيروس "كورونا" المستجد.
وسيتم إدراج في القائمة أسماء الدول التي تتوافق مع المعايير الصارمة للأمن والصحة، لوقاية المجتمع المحلي في الإمارات.