https://arabic.sputniknews.com/20220215/أحمد-فلوكس-يوجه-رسالة-إلى-إلهام-شاهين-بعد-تصريحها-عن-القبلات-في-الأفلام-1058664715.html
أحمد فلوكس يوجه رسالة إلى إلهام شاهين بعد تصريحها عن القبلات في الأفلام
أحمد فلوكس يوجه رسالة إلى إلهام شاهين بعد تصريحها عن القبلات في الأفلام
انتقد الفنان المصري أحمد فلوكس، تصريحات مواطنته الفنانة إلهام شاهين، بشأن القبلات في الأفلام، طالبا منها عدم الحديث عن هذه الأمور مجددا. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T16:43+0000
2022-02-15T16:43+0000
2022-02-15T16:43+0000
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وحسب موقع "العين"، كانت إلهام شاهين، قد انتقدت في تصريح لها من يرى أن القبلات في الأفلام شيء منافٍ للأخلاق.وقالت إن "المجتمع كان زمان مختلف ويتقبل القبلات في الأفلام، والمجتمع حاليا أصبح غريبا"، على حد تعبيرها.وتعليقا على ذلك، وجه أحمد فلوكس رسالة عبر حسابه بـ"فيسبوك"، لشاهين قائلا: "بعيدا عن معزتك ممكن أستأذنك ماتتكلميش تاني في الكلام ده".وأضاف "البوسة بتعتبر حاليا منافيه للآداب، أومال إمتى يا فندم نعتبر الشيء منافيا للآداب (...)".وتابع "الشاشة دي بتربي أجيال وبتشكل وجدانا، سامحيني أنا بحبك بس مابقتش قادر أستحمل".وأتم "آسف جدا. مش عاوز أسمع كلمة حرية الفن وحرية التعبير ... كفاية حريات".
https://arabic.sputniknews.com/20210711/أحمد-فلوكس-يعلق-مجددا-على-تصريحاته-بشأن-زواجة-15-مرة-فيديو-1049538059.html
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أخبار الفنانين في مصر, منوعات, مجتمع
أحمد فلوكس يوجه رسالة إلى إلهام شاهين بعد تصريحها عن القبلات في الأفلام
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انتقد الفنان المصري أحمد فلوكس، تصريحات مواطنته الفنانة إلهام شاهين، بشأن القبلات في الأفلام، طالبا منها عدم الحديث عن هذه الأمور مجددا.
وحسب موقع "العين"
، كانت إلهام شاهين، قد انتقدت في تصريح لها من يرى أن القبلات في الأفلام شيء منافٍ للأخلاق.
وقالت إن "المجتمع كان زمان مختلف ويتقبل القبلات في الأفلام، والمجتمع حاليا أصبح غريبا"، على حد تعبيرها.
وتعليقا على ذلك، وجه أحمد فلوكس رسالة عبر حسابه بـ"فيسبوك"
، لشاهين قائلا: "بعيدا عن معزتك ممكن أستأذنك ماتتكلميش تاني في الكلام ده".
وأضاف "البوسة بتعتبر حاليا منافيه للآداب، أومال إمتى يا فندم نعتبر الشيء منافيا للآداب (...)".
وتابع "الشاشة دي بتربي أجيال وبتشكل وجدانا، سامحيني أنا بحبك بس مابقتش قادر أستحمل".
وواصل قائلا "يا جماعة الشيطان نفسه مش مصدق اللي إحنا كبشر بنعمله وبيستغفر ربنا، الأفلام بقت مرجعية والنوافل بقت مهرجانات والزكاة بقت نقطة والحج بقي تشكيل".
وأتم "آسف جدا. مش عاوز أسمع كلمة حرية الفن وحرية التعبير ... كفاية حريات".