https://arabic.sputniknews.com/20220215/أسرة-أمريكية-تعثر-على-قطتها-المختفية-منذ-6-سنوات-1058668039.html
أسرة أمريكية تعثر على قطتها المختفية منذ 6 سنوات
أسرة أمريكية تعثر على قطتها المختفية منذ 6 سنوات
اكتشفت أسرة أمريكية أن قطتهم، التي اختفت منذ 6 سنوات، لا تزال على قيد الحياة في مكان آخر يبعد عنهم أكثر من ألفي كيلومترا. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T18:48+0000
2022-02-15T18:48+0000
2022-02-15T18:48+0000
منوعات
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ذكرت ذلك صحيفة "الغارديان" البريطانية، مشيرة إلى أن العائلة الأمريكية، التي تقيم في ولاية ماين، شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، اكتشفت وجود قطتهم في ولاية فلوريدا، في أقصى الجنوب.واختفت القطة بشكل مفاجئ منذ عام 2015 وحاولت الأسرة الأمريكية أن تعثر عليها عبر محاولات كثيرة دون جدوى حتى اعتقدت أنها قد ماتت.وبعد سنوات وصلت الأسرة الأمريكية رسالة بريدية تفيد بأن قطتهم لا تزال على قيد الحياة وأنها موجودة في ولاية فلوريدا.وتقول الصحيفة إن انتقال القطة إلى فلوريدا لا يزال يمثل لغزا حتى الآن.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/أسرة-بايدن-تستقبل-ضيفا-جديدا-القطة-ويلو-صور-1057362594.html
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منوعات
أسرة أمريكية تعثر على قطتها المختفية منذ 6 سنوات
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اكتشفت أسرة أمريكية أن قطتهم، التي اختفت منذ 6 سنوات، لا تزال على قيد الحياة في مكان آخر يبعد عنهم أكثر من ألفي كيلومترا.
ذكرت ذلك صحيفة "الغارديان" البريطانية، مشيرة إلى أن العائلة الأمريكية، التي تقيم في ولاية ماين، شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، اكتشفت وجود ق
طتهم في ولاية فلوريدا، في أقصى الجنوب.
واختفت القطة بشكل مفاجئ منذ عام 2015 وحاولت الأسرة الأمريكية
أن تعثر عليها عبر محاولات كثيرة دون جدوى حتى اعتقدت أنها قد ماتت.
وبعد سنوات وصلت الأسرة الأمريكية رسالة بريدية تفيد بأن قطتهم لا تزال على قيد الحياة وأنها موجودة في ولاية فلوريدا.
وتقول الصحيفة إن انتقال القطة
إلى فلوريدا لا يزال يمثل لغزا حتى الآن.