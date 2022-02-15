https://arabic.sputniknews.com/20220215/أمير-خان-نسعى-لتحويل-أفغانستان-إلى-مركز-تجارة-ولن-نسمح-لأحد-باستخدامنا-ضد-أي-جهة-1058569978.html

أمير خان: نسعى لتحويل أفغانستان إلى مركز تجارة ولن نسمح لأحد باستخدامنا ضد أي جهة

أمير خان: نسعى لتحويل أفغانستان إلى مركز تجارة ولن نسمح لأحد باستخدامنا ضد أي جهة

أكد وزير الخارجية بالوكالة في الحكومة الأفغانية المشكلة من "طالبان"، أمير خان متقي، أن بلاده تتطلع للاعتماد على الاقتصاد كجزء أساسي في سياستها الجديدة، في سبيل... 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T07:40+0000

2022-02-15T07:40+0000

2022-02-15T07:40+0000

أخبار أفغانستان اليوم

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وقال متقي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نتطلع لأن تكون سياسة كابول الجديدة معتمدة على الاقتصاد بتحويل أفغانستان إلى مركز للتجارة ونقطة اتصال مع جنوب آسيا".وأضاف: "الجزء الأكبر من سياستنا الحالية هي أننا لا نريد الصدام مع القوى العظمى، ولا نريد أن تصبح أفغانستان مركزا للمواجهة بينهم، وسياستنا موجهة نحو الاقتصاد".وتابع وزير الخارجية الأفغاني: "في الماضي، كانت أفغانستان محتلة من قبل قوات عسكرية أجنبية وبالطبع كانت تؤخذ مصالح وأنظمة تلك الدول بعين الاعتبار"، إلا أنه شدد على أن :"سلطة الإمارة الإسلامية ستأخذ المصالح الإسلامية والأفغانية بعين الاعتبار، لذا فالأمور ستتغير الآن".وعرض وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة الخطوط العامة لسياسة أفغانستان الخارجية في ظل حكومة طالبان، قائلا إن "الإمارة الإسلامية لديها خطوط واضحة للسياسة الخارجية أساسها عدم السماح لأي شخص باستخدام الأراضي الأفغانية ضد أي جهة".وأضاف: "نسعى لدعم علاقات جيدة ونريد أفغانستان نقطة عبور ومركز تجارة. هذه هي النقاط الرئيسية، والنظام الأفغاني، هو النظام الإسلامي الذي يريده الأفغان".واستطرد قائلا: "عندما يكون هناك سلام وازدهار، ستلعب أفغانستان دورا جيدًا للغاية في مراكز الاتصال، لذلك سوف يزدهر اقتصادنا، وسيزدهر اقتصاد المنطقة وستنتهي العديد من الخلافات في المنطقة أيضا".وحذرت طالبان (منظمة خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي)، أمس، من أنها ستعيد النظر في سياستها تجاه الولايات المتحدة إذا لم يتراجع الرئيس جو بايدن عن قراره "غير المبرر" بعدم إعادة سوى نصف أموال البنك المركزي الأفغاني المجمدة في الولايات المتحدة، والتي تبلغ سبعة مليارات دولار.وستفرج الولايات المتحدة عما يصل إلى نصف أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة والبالغة سبعة مليارات دولار والموجودة في الأراضي الأمريكية لمساعدة الأفغان الذين يعانون أزمة إنسانية والاحتفاظ بالباقي لتغطية الدعاوى القضائية المتعلقة بالإرهاب والمرفوعة على طالبان.وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم طالبان أمس: "إذا لم تتراجع الولايات المتحدة عن موقفها وواصلت إجراءاتها الاستفزازية، فستضطر الإمارة الإسلامية أيضا إلى إعادة النظر في سياستها تجاه هذا البلد"، وفقا لـ"رويترز".

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أخبار أفغانستان اليوم