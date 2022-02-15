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أنباء متداولة عن وفاة الناشط السعودي ريان جيلر تثير جدلا واسعا
أنباء متداولة عن وفاة الناشط السعودي ريان جيلر تثير جدلا واسعا
تداول مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة ناشط سعودي معروف بـ"ريان جيلر" إثر تعرضه لأزمة قلبية، دون تأكيد ذلك أو نفيه بصورة رسمية من عائلته. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T16:09+0000
2022-02-15T16:28+0000
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أخبار السعودية اليوم
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وأثارت هذه الأنباء تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي منذ انتشارها، مساء أمس الاثنين، وطالب البعض بضرورة التحقق من هذه الأنباء لمعرفة ما إذا كانت صحيحة أم لا.وكانت إحدى الصفحات قد نشرت تدوينة تقول فيها إن "الناشط السعودي ريان أنور الحباس، الملقب بـ "ريان جيلر" توفي عن عمر يناهز 21 عاما".وأشارت مواقع إخبارية إلى قول مقربين من عائلة "ريان جيلر" إنه توفي بسبب تعرضه لأزمة قلبية أثناء وجوده داخل غرفة نومه"، لكن عائلته لم تعلن رسميا عن وفاته.ويعد جيلر من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في الخليج بسبب تنوع الموضوعات التي يتحدث فيها، إضافة إلى خلافاته البارزة مع ناشطات في الخليج أبرزهما فوز العتيبي وهند القحطاني.
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منوعات, أخبار السعودية اليوم

أنباء متداولة عن وفاة الناشط السعودي ريان جيلر تثير جدلا واسعا

16:09 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 16:28 GMT 15.02.2022)
© AFP 2022 / JACK GUEZغرفة عناية مركزة
غرفة عناية مركزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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تداول مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة ناشط سعودي معروف بـ"ريان جيلر" إثر تعرضه لأزمة قلبية، دون تأكيد ذلك أو نفيه بصورة رسمية من عائلته.
وأثارت هذه الأنباء تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي منذ انتشارها، مساء أمس الاثنين، وطالب البعض بضرورة التحقق من هذه الأنباء لمعرفة ما إذا كانت صحيحة أم لا.
وكانت إحدى الصفحات قد نشرت تدوينة تقول فيها إن "الناشط السعودي ريان أنور الحباس، الملقب بـ "ريان جيلر" توفي عن عمر يناهز 21 عاما".
وأشارت مواقع إخبارية إلى قول مقربين من عائلة "ريان جيلر" إنه توفي بسبب تعرضه لأزمة قلبية أثناء وجوده داخل غرفة نومه"، لكن عائلته لم تعلن رسميا عن وفاته.
ويعد جيلر من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في الخليج بسبب تنوع الموضوعات التي يتحدث فيها، إضافة إلى خلافاته البارزة مع ناشطات في الخليج أبرزهما فوز العتيبي وهند القحطاني.
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