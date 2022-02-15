أنباء متداولة عن وفاة الناشط السعودي ريان جيلر تثير جدلا واسعا
16:09 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 16:28 GMT 15.02.2022)
© AFP 2022 / JACK GUEZغرفة عناية مركزة
© AFP 2022 / JACK GUEZ
تداول مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة ناشط سعودي معروف بـ"ريان جيلر" إثر تعرضه لأزمة قلبية، دون تأكيد ذلك أو نفيه بصورة رسمية من عائلته.
وأثارت هذه الأنباء تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي منذ انتشارها، مساء أمس الاثنين، وطالب البعض بضرورة التحقق من هذه الأنباء لمعرفة ما إذا كانت صحيحة أم لا.
وفاة ريان جيلر صدق ولا اشاعة ؟— Mutayam🇦🇪 (@MutayamBalqees) February 14, 2022
لو صدق الله يرحمه ويغفرله pic.twitter.com/AtuIAs7zRw
وكانت إحدى الصفحات قد نشرت تدوينة تقول فيها إن "الناشط السعودي ريان أنور الحباس، الملقب بـ "ريان جيلر" توفي عن عمر يناهز 21 عاما".
انتقل إلى رحمة الله تعالى النجم السعودي الشاب ريان أنور عباس الحباس، الملقب بـ " ريان جيلر " عن عمر يناهز 21 سنة، وقالت مصادر مقربة من عائلة الحباس إن وفاة النجم والمؤثر السعودي ريان جيلر جاءت بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة أثناء نومه في غرفته بالمنزل، pic.twitter.com/NNWgEgdWtI— Skonic News (@SkonicNews) February 14, 2022
وأشارت مواقع إخبارية إلى قول مقربين من عائلة "ريان جيلر" إنه توفي بسبب تعرضه لأزمة قلبية أثناء وجوده داخل غرفة نومه"، لكن عائلته لم تعلن رسميا عن وفاته.
ويعد جيلر من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في الخليج بسبب تنوع الموضوعات التي يتحدث فيها، إضافة إلى خلافاته البارزة مع ناشطات في الخليج أبرزهما فوز العتيبي وهند القحطاني.