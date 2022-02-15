https://arabic.sputniknews.com/20220215/أنصار-الله-تعرض-على-روسيا-رؤيتها-لحل-الملف-الإنساني-كخطوة-لإنهاء-الأزمة-في-اليمن-1058664883.html
"أنصار الله" تعرض على روسيا رؤيتها لحل الملف الإنساني كخطوة لإنهاء الأزمة في اليمن
"أنصار الله" تعرض على روسيا رؤيتها لحل الملف الإنساني كخطوة لإنهاء الأزمة في اليمن
أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الثلاثاء، تسليم رؤيتها لحل الملف الإنساني، ؤي الذي تشترط الجماعة البدء به قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في البلد الذي... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T16:53+0000
2022-02-15T16:53+0000
2022-02-15T16:53+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
روسيا
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القاهرة– سبوتنيك. وقال رئيس الوفد المفاوض في جماعة أنصار الله الناطق باسمها، محمد عبد السلام، عبر تويتر، "سلمنا الأصدقاء الروس، عبر سفير موسكو لدى اليمن، رؤيتنا للحل الإنساني بهدف تخفيف معاناة الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لوقف الحرب والدخول إلى عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة".وتشترط جماعة أنصار الله معالجة الملف الإنساني المتمثل برفع الحظر المفروض من التحالف العربي على حركة الملاحة في مطار صنعاء الدولي منذ 6 آب/أغسطس 2016، وإلغاء القيود المفروضة على وصول السفن إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غربي اليمن، قبل وقف إطلاق النار في مأرب وبقية المناطق في البلاد التي يمزقها الصراع.وبالمقابل تتمسك الحكومة اليمنية بالبدء بوقف إطلاق النار الشامل، تمهيداً للذهاب إلى مفاوضات الحل الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الدولية ذات الصلة وفي المقدمة القرار 2216، وهو ما ترفضه جماعة أنصار الله.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, روسيا
"أنصار الله" تعرض على روسيا رؤيتها لحل الملف الإنساني كخطوة لإنهاء الأزمة في اليمن
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أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الثلاثاء، تسليم رؤيتها لحل الملف الإنساني، ؤي الذي تشترط الجماعة البدء به قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في البلد الذي يمزقه الصراع منذ 7 أعوام، إلى روسيا الاتحادية.
القاهرة– سبوتنيك. وقال رئيس الوفد المفاوض في جماعة أنصار الله الناطق باسمها، محمد عبد السلام، عبر تويتر، "سلمنا الأصدقاء الروس، عبر سفير موسكو لدى اليمن، رؤيتنا للحل الإنساني بهدف تخفيف معاناة الشعب اليمني
وتهيئة الأجواء لوقف الحرب والدخول إلى عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة".
وتشترط جماعة أنصار الله معالجة الملف الإنساني المتمثل برفع الحظر المفروض من التحالف العربي على حركة الملاحة في مطار صنعاء الدولي منذ 6 آب/أغسطس 2016، وإلغاء القيود المفروضة على وصول السفن إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غربي اليمن، قبل وقف إطلاق النار في مأرب وبقية المناطق في البلاد التي يمزقها الصراع.
وفي وقت سابق سلمت الجماعة المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، نسخة من رؤيتها لحل الملف الإنساني في اليمن.
وبالمقابل تتمسك الحكومة اليمنية بالبدء بوقف إطلاق النار الشامل، تمهيداً للذهاب إلى مفاوضات الحل الشامل
وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الدولية ذات الصلة وفي المقدمة القرار 2216، وهو ما ترفضه جماعة أنصار الله.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.