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https://arabic.sputniknews.com/20220215/أوكرانيا-تعرض-وزارة-الدفاع-والجيش-وبنكين-حكوميين-لهجوم-إلكتروني-1058668196.html
أوكرانيا: تعرض وزارة الدفاع والجيش وبنكين حكوميين لهجوم إلكتروني
أوكرانيا: تعرض وزارة الدفاع والجيش وبنكين حكوميين لهجوم إلكتروني
قالت أوكرانيا اليوم الثلاثاء، إن مواقع وزارة الدفاع والقوات المسلحة في البلاد بالإضافة إلى بنكين حكوميين تعرضت لهجوم إلكتروني. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T18:37+0000
2022-02-15T18:37+0000
أخبار أوكرانيا
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وتشمل المواقع المتضررة مصرف الادخار الحكومي" أشاد بنك" و"بريفات" وهما من أكبر المؤسسات المالية في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن هيئة الرقابة على الاتصالات في أوكرانياأظهر موقع وزارة الدفاع رسالة "خطأ" مفادها أن الموقع "يخضع لأعمال صيانة فنية"، فيما قال موقع القوات المسلحة على الإنترنت إنه لا يمكن الوصول إليه.وذكرت الهيئة أن "بريفات" وتطبيقه "بريفات 24" تعرضا لهجوم كبير من نوعية "حجب الخدمة" والشهير باختصار "دوس". قال كلا البنكين إن خدماتهما عبر الإنترنت معطلة.وأضاف الهيئة: "لا يمكن استبعاد أن المعتدي يلجأ إلى الحيل القذرة". جاء الهجوم الإلكتروني اليوم، بعد شهر من هجوم مشابه أدى - لفترة وجيزة - إلى تعطيل مواقع حكومية رئيسية.رد الناتو في غضون ساعات من هجوم يناير بالإعلان عن اتفاق تعاون في الحرب الإلكترونية مع كييف. وقال الاتحاد الأوروبي أيضا إنه كان يحشد "كل موارده" لمساعدة أوكرانيا في ذلك الوقت.
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أخبار أوكرانيا

أوكرانيا: تعرض وزارة الدفاع والجيش وبنكين حكوميين لهجوم إلكتروني

18:37 GMT 15.02.2022
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraineمكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف
مكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraine
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قالت أوكرانيا اليوم الثلاثاء، إن مواقع وزارة الدفاع والقوات المسلحة في البلاد بالإضافة إلى بنكين حكوميين تعرضت لهجوم إلكتروني.
وتشمل المواقع المتضررة مصرف الادخار الحكومي" أشاد بنك" و"بريفات" وهما من أكبر المؤسسات المالية في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن هيئة الرقابة على الاتصالات في أوكرانيا
أظهر موقع وزارة الدفاع رسالة "خطأ" مفادها أن الموقع "يخضع لأعمال صيانة فنية"، فيما قال موقع القوات المسلحة على الإنترنت إنه لا يمكن الوصول إليه.
وذكرت الهيئة أن "بريفات" وتطبيقه "بريفات 24" تعرضا لهجوم كبير من نوعية "حجب الخدمة" والشهير باختصار "دوس". قال كلا البنكين إن خدماتهما عبر الإنترنت معطلة.
وأضاف الهيئة: "لا يمكن استبعاد أن المعتدي يلجأ إلى الحيل القذرة". جاء الهجوم الإلكتروني اليوم، بعد شهر من هجوم مشابه أدى - لفترة وجيزة - إلى تعطيل مواقع حكومية رئيسية.
رد الناتو في غضون ساعات من هجوم يناير بالإعلان عن اتفاق تعاون في الحرب الإلكترونية مع كييف. وقال الاتحاد الأوروبي أيضا إنه كان يحشد "كل موارده" لمساعدة أوكرانيا في ذلك الوقت.
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