إريكسن يشارك في أول مباراة منذ انتكاسته الصحية العام الماضي... صور وفيديو
© REUTERS / TONY OBRIENاللاعب الدنماركي، كريستيان إريكسن، يحيي الجماهير قبل مباراة برينتفورد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، لندن، بريطانيا، 12 فبراير/ شباط 2022
اللاعب الدنماركي، كريستيان إريكسن، يحيي الجماهير قبل مباراة برينتفورد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، لندن، بريطانيا، 12 فبراير/ شباط 2022
احتفل نجم كرة القدم الدنماركي، كريستيان إريكسن، أمس الاثنين، بأول ظهور له داخل الملعب، منذ تعرضه للسكتة القلبية في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلاده الـ30.
وسجل إريكسن هدفا واحدا في المباراة الودية التي جمعت بين فريقه الجديد، برينتفورد، وساوثيند يونايتد من الدرجة الخامسة، والتي انتهت بفوز برينتفورد بنتيجة 3-2.
ولعب إريكسن في المباراة لمدة ساعة تقريبا في مباراة ودية أقيمت خلف أبواب مغلقة، بعد مرور ما يقرب من 8 أشهر على إصابته بسكتة قلبية على أرض الملعب خلال إحدى مباريات بطولة "يورو 2020".
📽 The return of @ChrisEriksen8 #BrentfordFC pic.twitter.com/AG7crEJrQR— Brentford FC (@BrentfordFC) February 14, 2022
😍 Nothing but love for this on #ValentinesDay #BrentfordFC pic.twitter.com/TAitM91Td6— Brentford FC (@BrentfordFC) February 14, 2022
وانضم إريكسن إلى نادي برينتفورد الإنجليزي الشهر الماضي، بعدما أنهى ناديه السابق، إنتر ميلان، عقده في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب جهاز القلب ومزيل الرجفان القابل للزرع، الموجود في جسده بعد انتكاسته الصحية.
وكان كريستيان إريكسن صرح الأسبوع الماضي أنه مصمم على إثبات أنه لا يزال نفس اللاعب الذي كان عليه قبل الحادث، ولم يكن خائفا من اللعب بالجهاز المزروع.