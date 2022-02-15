عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220215/إريكسن-يشارك-في-أول-مباراة-منذ-انتكاسته-الصحية-العام-الماضي-صور-وفيديو-1058654908.html
إريكسن يشارك في أول مباراة منذ انتكاسته الصحية العام الماضي... صور وفيديو
إريكسن يشارك في أول مباراة منذ انتكاسته الصحية العام الماضي... صور وفيديو
احتفل نجم كرة القدم الدنماركي، كريستيان إريكسن، أمس الاثنين، بأول ظهور له داخل الملعب، منذ ‏تعرضه للسكتة القلبية في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وذلك بالتزامن مع... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T14:00+0000
2022-02-15T14:00+0000
مجتمع
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058654845_0:0:1665:937_1920x0_80_0_0_2a4a51a4b9a4174edd5ebcca585c8b80.jpg
وسجل إريكسن هدفا واحدا في المباراة الودية التي جمعت بين فريقه الجديد، برينتفورد، وساوثيند يونايتد من الدرجة الخامسة، والتي انتهت بفوز برينتفورد بنتيجة 3-2.ولعب إريكسن في المباراة لمدة ساعة تقريبا في مباراة ودية أقيمت خلف أبواب مغلقة، بعد مرور ما يقرب من 8 أشهر على إصابته بسكتة قلبية على أرض الملعب خلال إحدى مباريات بطولة "يورو 2020".وانضم إريكسن إلى نادي برينتفورد الإنجليزي الشهر الماضي، بعدما أنهى ناديه السابق، إنتر ميلان، عقده في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب جهاز القلب ومزيل الرجفان القابل للزرع، الموجود في جسده بعد انتكاسته الصحية.وكان كريستيان إريكسن صرح الأسبوع الماضي أنه مصمم على إثبات أنه لا يزال نفس اللاعب الذي كان عليه قبل الحادث، ولم يكن خائفا من اللعب بالجهاز المزروع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058654845_8:0:1613:1204_1920x0_80_0_0_413a99ddde0de33dcac27a1d46950f5d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, رياضة

إريكسن يشارك في أول مباراة منذ انتكاسته الصحية العام الماضي... صور وفيديو

14:00 GMT 15.02.2022
© REUTERS / TONY OBRIENاللاعب الدنماركي، كريستيان إريكسن، يحيي الجماهير قبل مباراة برينتفورد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، لندن، بريطانيا، 12 فبراير/ شباط 2022
اللاعب الدنماركي، كريستيان إريكسن، يحيي الجماهير قبل مباراة برينتفورد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، لندن، بريطانيا، 12 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
اللاعب الدنماركي، كريستيان إريكسن، يحيي الجماهير قبل مباراة برينتفورد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، لندن، بريطانيا، 12 فبراير/ شباط 2022
© REUTERS / TONY OBRIEN
تابعنا عبرGoogle news
احتفل نجم كرة القدم الدنماركي، كريستيان إريكسن، أمس الاثنين، بأول ظهور له داخل الملعب، منذ ‏تعرضه للسكتة القلبية في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلاده الـ30.‏
وسجل إريكسن هدفا واحدا في المباراة الودية التي جمعت بين فريقه الجديد، برينتفورد، وساوثيند يونايتد من الدرجة الخامسة، والتي انتهت بفوز برينتفورد بنتيجة 3-2.
ولعب إريكسن في المباراة لمدة ساعة تقريبا في مباراة ودية أقيمت خلف أبواب مغلقة، بعد مرور ما يقرب من 8 أشهر على إصابته بسكتة قلبية على أرض الملعب خلال إحدى مباريات بطولة "يورو 2020".
وانضم إريكسن إلى نادي برينتفورد الإنجليزي الشهر الماضي، بعدما أنهى ناديه السابق، إنتر ميلان، عقده في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب جهاز القلب ومزيل الرجفان القابل للزرع، الموجود في جسده بعد انتكاسته الصحية.
وكان كريستيان إريكسن صرح الأسبوع الماضي أنه مصمم على إثبات أنه لا يزال نفس اللاعب الذي كان عليه قبل الحادث، ولم يكن خائفا من اللعب بالجهاز المزروع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала