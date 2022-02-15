إسرائيل توجه نداء جديدا لمواطنيها في أوكرانيا وتدرس نقل السفارة من كييف
وجهت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، نداء جديدا لمواطنيها في أوكرانيا وسط ما اعتبرته "تزايد مؤشرات التصعيد" هناك.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان: "أُجري هذا الصباح تقييم جديد للوضع في غرفة العمليات بالوزارة بخصوص الوضع في أوكرانيا، برئاسة وزير الخارجية يائير لابيد".
وأضافت: "في ضوء المؤشرات المتزايدة لإمكانية التصعيد في البلاد، تجدد وزارة الخارجية دعوتها للمواطنين الإسرائيليين المقيمين في أوكرانيا لمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن".
وتابعت أن طاقم السفارة الإسرائيلية في كييف، برئاسة السفير ميشال برودسك والذي يضم تعزيزات قنصلية وصلت من وزارة الخارجية في إسرائيل، يواصل تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين المحتاجين.
وكشفت أن "موظفين آخرين من وزارة الخارجية سيصلون اليوم إلى مدينة لفيف غرب أوكرانيا للاستعداد لاحتمال نقل السفارة".
צוות שגרירות ישראל בקייב, בראשות השגריר @michael_brodsk, הכולל מתגברים קונסולריים שהגיעו ממשרד החוץ בירושלים, ממשיך להעניק שירותים קונסולריים לאזרחים הזקוקים בכך. צוות נוסף של משרד החוץ יגיע היום לעיר לבוב במערב אוקראינה על מנת להכין אפשרות של מעבר השגרירות (2/4)— משרד החוץ (@IsraelHebrew) February 15, 2022
وقالت إنه بناء على طلب السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا، وافقت الجامعات الرئيسية في البلاد على السماح للطلاب الإسرائيليين بمواصلة دراستهم عن بعد، وبالتالي السماح لهم بمغادرة البلاد.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد: "أدعو الإسرائيليين الذين ما زالوا في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد. نافذة فرصة الخروج توشك على الإغلاق".
שר החוץ @yairlapid: "אני קורא לישראלים שעוד נשארו באוקראינה, לצאת את המדינה. חלון ההזדמנויות ליציאה הולך ונסגר. אני גאה בדיפלומטים שלנו בקייב ובמתגברים שהגיעו מהארץ על הסיוע שהם מעניקים לישראלים הזקוקים לכך. זוהי רוח משרד החוץ. זו הרוח הישראלית" (4/4)— משרד החוץ (@IsraelHebrew) February 15, 2022
وكانت إسرائيل قد شرعت في إجراءات لإعادة مواطنيها من أوكرانيا عبر تسيير رحلات جوية عاجلة.
ويقدر عدد الجالية اليهودية في أوكرانيا بما بين 150 إلى 200 ألف يهودي، من بينهم 10-15 ألف إسرائيلي، منهم ما يزيد عن ألفي طالب، معظمهم من فلسطيني الداخل (عرب 48).
وفي الأشهر القليلة الماضية، اتهمت الولايات المتحدة والغرب وأوكرانيا روسيا بتعزيز القوات بالقرب من الحدود الأوكرانية في استعداد مزعوم لـ "غزو". ونفت موسكو هذه الاتهامات.
وأكدت روسيا مرارا أنها لا تهدد أحدا، واعتبرت في الوقت نفسه، أن الاتهامات دعاية كاذبة وذريعة من الغرب وأمريكا لزيادة أنشطة الناتو والتواجد العسكري بالقرب من الحدود الروسية، والذي تعتبره موسكو تهديدا لأمنها القومي.
وقالت موسكو أيضا، إن لروسيا الحق في نقل قوات داخل أراضيها الوطنية.