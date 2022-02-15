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إعلام تركي: رئيس إسرائيل يزور البلاد يومي 9 و10 مارس
إعلام تركي: رئيس إسرائيل يزور البلاد يومي 9 و10 مارس
أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، عن زيارة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا خلال الشهر المقبل. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T10:07+0000
2022-02-15T10:07+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقالت شبكة "تي آر تي" التركية، إن الرئيس الإسرائيلي يزور تركيا يومي 9 و10 مارس/آذار المقبل.كان أردوغان قد كشف عن موعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا، أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، سيزور تركيا في منتصف شهر مارس المقبل، وذلك بعدما كانت الزيارة مقررة في مطلع الشهر الجاري.وأضاف، أن الزيارة "ستشهد مناقشة العلاقات الثنائية وتقييمها والتوجه نحو الجانب الإيجابي من العلاقات المشتركة". ومطلع الشهر الماضي، أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، للتعزية بوفاة والدته. وهذا هو الاتصال الثالث بينهما خلال أقلّ من عام.
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أخبار تركيا اليوم

إعلام تركي: رئيس إسرائيل يزور البلاد يومي 9 و10 مارس

10:07 GMT 15.02.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLISالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
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أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، عن زيارة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا خلال الشهر المقبل.
وقالت شبكة "تي آر تي" التركية، إن الرئيس الإسرائيلي يزور تركيا يومي 9 و10 مارس/آذار المقبل.
كان أردوغان قد كشف عن موعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا، أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، سيزور تركيا في منتصف شهر مارس المقبل، وذلك بعدما كانت الزيارة مقررة في مطلع الشهر الجاري.
وأضاف، أن الزيارة "ستشهد مناقشة العلاقات الثنائية وتقييمها والتوجه نحو الجانب الإيجابي من العلاقات المشتركة". ومطلع الشهر الماضي، أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، للتعزية بوفاة والدته. وهذا هو الاتصال الثالث بينهما خلال أقلّ من عام.
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