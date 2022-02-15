إعلام: ولي العهد البحريني يقبل دعوة بينيت لزيارة إسرائيل
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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى زيارة بلاده.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن بينيت أنه وجه الدعوة لولي العهد البحريني لزيارة إسرائيل، والأخير قبلها، وأكد أنه سيزورها في أقرب وقت خلال العام الجاري.
גורם בחרייני: יורש העצר סלמאן בן חמד אאל ח'ליפה נענה להזנת בנט וצפוי לבקר בישראל עוד השנה | שליחת כאן חדשות לבחריין @gilicohen10 מדווחת ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/drZ0lt0Bn9— כאן חדשות (@kann_news) February 15, 2022
وأكد بينيت في زيارته للعاصمة البحرينية، المنامة، أن هناك رغبة قوية لدى القيادة البحرينية للارتباط بإسرائيل، بدعوى العمل على إقامة حلقة تحالف إقليمي وتوسيعها، على حد قوله.
وفي وقت سابق من مساء اليوم، أوضح بينيت أن الصداقة المتنامية بين بلاده والبحرين ودول أخرى في المنطقة هي قوة رائدة في تغيير جذري بمنطقة الشرق الأوسط.
בנט הזמין את יורש העצר של בחריין לישראל: "המטרה היא לייצר רשת בריתות"— חדשות 13 (@newsisrael13) February 15, 2022
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير آخر لها، عن بينيت أنه وجه رسالة مباشرة إلى إيران، تفيد بأن الشرق الأوسط يتغير بسرعة كبيرة وهو متأكد من أن الصداقة المتنامية بين بلاده والبحرين ودول أخرى في المنطقة تعد قوة رائدة في تغيير جذري.
שר החוץ מודיע שבנט הזמין את יורש העצר (שהוא גם ראש הממשלה) לביקור בישראל וההזמנה התקבלה והביקור יתקיים בקרוב. pic.twitter.com/6cQIUPQb4G— Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) February 15, 2022
ووصل بينيت، مساء أمس الاثنين، إلى المنامة في أول زيارة رسمية لرئيس حكومة إسرائيل للبحرين، التي تعد مع الإمارات أول دولتان خليجيتان تطبعان علاقاتهما مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الخامس عشر من أيلول/سبتمبر 2020.
גרעין וביזנס: לפני כשעה סיים בנט פגישה עם מלך בחריין. הסיפור של המפגש - דגל ישראל לצד דגל בחריין | שליחת כאן חדשות למנאמה @gilicohen10 מדווחת#ערבערב pic.twitter.com/D5Cw0T0Cgk— כאן חדשות (@kann_news) February 15, 2022
واجتمع بينيت، مساء اليوم الثلاثاء، مع ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جانب مسؤولين آخرين، فضلا عن عقده لقاءات مع الجالية اليهودية في المنامة.