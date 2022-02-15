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إعلام: ولي العهد البحريني يقبل دعوة بينيت لزيارة إسرائيل
إعلام: ولي العهد البحريني يقبل دعوة بينيت لزيارة إسرائيل
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى زيارة بلاده. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T20:02+0000
2022-02-15T20:02+0000
العالم العربي
إسرائيل
نفتالي بينيت
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن بينيت أنه وجه الدعوة لولي العهد البحريني لزيارة إسرائيل، والأخير قبلها، وأكد أنه سيزورها في أقرب وقت خلال العام الجاري.وأكد بينيت في زيارته للعاصمة البحرينية، المنامة، أن هناك رغبة قوية لدى القيادة البحرينية للارتباط بإسرائيل، بدعوى العمل على إقامة حلقة تحالف إقليمي وتوسيعها، على حد قوله.وفي وقت سابق من مساء اليوم، أوضح بينيت أن الصداقة المتنامية بين بلاده والبحرين ودول أخرى في المنطقة هي قوة رائدة في تغيير جذري بمنطقة الشرق الأوسط.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير آخر لها، عن بينيت أنه وجه رسالة مباشرة إلى إيران، تفيد بأن الشرق الأوسط يتغير بسرعة كبيرة وهو متأكد من أن الصداقة المتنامية بين بلاده والبحرين ودول أخرى في المنطقة تعد قوة رائدة في تغيير جذري.ووصل بينيت، مساء أمس الاثنين، إلى المنامة في أول زيارة رسمية لرئيس حكومة إسرائيل للبحرين، التي تعد مع الإمارات أول دولتان خليجيتان تطبعان علاقاتهما مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الخامس عشر من أيلول/سبتمبر 2020.واجتمع بينيت، مساء اليوم الثلاثاء، مع ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جانب مسؤولين آخرين، فضلا عن عقده لقاءات مع الجالية اليهودية في المنامة.
إسرائيل
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العالم العربي, إسرائيل, نفتالي بينيت

إعلام: ولي العهد البحريني يقبل دعوة بينيت لزيارة إسرائيل

20:02 GMT 15.02.2022
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ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى زيارة بلاده.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن بينيت أنه وجه الدعوة لولي العهد البحريني لزيارة إسرائيل، والأخير قبلها، وأكد أنه سيزورها في أقرب وقت خلال العام الجاري.
وأكد بينيت في زيارته للعاصمة البحرينية، المنامة، أن هناك رغبة قوية لدى القيادة البحرينية للارتباط بإسرائيل، بدعوى العمل على إقامة حلقة تحالف إقليمي وتوسيعها، على حد قوله.
وفي وقت سابق من مساء اليوم، أوضح بينيت أن الصداقة المتنامية بين بلاده والبحرين ودول أخرى في المنطقة هي قوة رائدة في تغيير جذري بمنطقة الشرق الأوسط.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير آخر لها، عن بينيت أنه وجه رسالة مباشرة إلى إيران، تفيد بأن الشرق الأوسط يتغير بسرعة كبيرة وهو متأكد من أن الصداقة المتنامية بين بلاده والبحرين ودول أخرى في المنطقة تعد قوة رائدة في تغيير جذري.
ووصل بينيت، مساء أمس الاثنين، إلى المنامة في أول زيارة رسمية لرئيس حكومة إسرائيل للبحرين، التي تعد مع الإمارات أول دولتان خليجيتان تطبعان علاقاتهما مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الخامس عشر من أيلول/سبتمبر 2020.
واجتمع بينيت، مساء اليوم الثلاثاء، مع ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جانب مسؤولين آخرين، فضلا عن عقده لقاءات مع الجالية اليهودية في المنامة.
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