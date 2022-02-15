https://arabic.sputniknews.com/20220215/إيطاليا-تطالب-البرازيل-بتسليم-نجم-كرة-شهير-بعد-إدانته-في-قضية-اغتصاب-جماعي-1058661460.html
إيطاليا تطالب البرازيل بتسليم نجم كرة شهير بعد إدانته في قضية اغتصاب جماعي
إيطاليا تطالب البرازيل بتسليم نجم كرة شهير بعد إدانته في قضية اغتصاب جماعي
طلب الادعاء الإيطالي من السلطات البرازيلية تسليم نجم كرة القدم السابق روبينيو بعد إدانته بالاغتصاب. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T15:39+0000
2022-02-15T15:39+0000
2022-02-15T15:39+0000
البرازيل
روبينيو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102312/44/1023124400_0:99:3501:2068_1920x0_80_0_0_69a10c187b0d52e3207ff63b835c3c35.jpg
وحسب جريدة الصن البريطانية فإن المدعين الإيطاليين طالبوا من خلال مذكرة توقيف دولية تسليم أسطورة البرازيل روبينيو بعد إدانة نجم ميلان السابق بالاغتصاب.وأكدت مذكرة التوقيف ضرورة تسليم روبينيو البالغ من العمر 38 عامًا إلى إيطاليا حتى يتمكن من قضاء عقوبة السجن لمدة تسع سنوات.وأدين المهاجم البرازيلي وخمسة آخرون في عام 2017 وأكدت محكمة الاستئناف إدانته في عام 2020.وفي يناير/ كانون الثاني، أيدت المحكمة العليا في روما الحكم السابق الذي حكم على النجم البرازيلي بالسجن تسع سنوات، وهو ما يجعل الحكم غير قابل للطعن بعد ذلك.تقول وسائل إعلام محلية إن لدى البرازيل تقليدا طويل الأمد يتمثل في عدم تسليم مواطنيها عندما يحكم عليهم في بلدان أخرى، لكن اللاعب الفائز بدوري الدرجة الأولى يخاطر الآن بالتعرض للاعتقال إذا وطأت قدمه إحدى الدول السبعين التي أبرمت إيطاليا اتفاقية معها بموجب مذكرة دولية.في الاستئناف السابق، اعترف روبينيو بأن الأمر مع المراة المدعية كان "توافقيا"، مؤكدا أنه بعد أن غادرها أقام أصدقاؤه علاقة جنسية مع المرأة بالتراضي.لكن الفريق القانوني لروبينيو ذكر أنه تمت ترجمة الرسائل بشكل خاطئ إلى اللغة الإيطالية.
https://arabic.sputniknews.com/20171123/البرازيل-ميلان-إيطاليا-اغتصاب-سجن-روبينيو-1027777145.html
البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102312/44/1023124400_304:0:3195:2168_1920x0_80_0_0_54da72e82cd4f798c6f4fc3619f99bd3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البرازيل, روبينيو
إيطاليا تطالب البرازيل بتسليم نجم كرة شهير بعد إدانته في قضية اغتصاب جماعي
تابعنا عبر
طلب الادعاء الإيطالي من السلطات البرازيلية تسليم نجم كرة القدم السابق روبينيو بعد إدانته بالاغتصاب.
وحسب جريدة الصن
البريطانية فإن المدعين الإيطاليين طالبوا من خلال مذكرة توقيف دولية تسليم أسطورة البرازيل روبينيو بعد إدانة نجم ميلان السابق بالاغتصاب.
23 نوفمبر 2017, 17:58 GMT
وأكدت مذكرة التوقيف ضرورة تسليم روبينيو البالغ من العمر 38 عامًا إلى إيطاليا حتى يتمكن من قضاء عقوبة السجن لمدة تسع سنوات.
وأوضحت المذكرة أن روبينيو تورط في اغتصاب جماعي لامرأة في عيد ميلادها الثالث والعشرين في ملهى ليلي في ميلانو عام 2013.
وأدين المهاجم البرازيلي وخمسة آخرون في عام 2017 وأكدت محكمة الاستئناف إدانته في عام 2020.
وفي يناير/ كانون الثاني، أيدت المحكمة العليا في روما الحكم السابق الذي حكم على النجم البرازيلي بالسجن تسع سنوات، وهو ما يجعل الحكم غير قابل للطعن بعد ذلك.
وكان روبينيو قد عاد إلى وطنه بعد التوقيع مع ناديه الأول سانتوس في عام 2020.
تقول وسائل إعلام محلية إن لدى البرازيل تقليدا طويل الأمد يتمثل في عدم تسليم مواطنيها عندما يحكم عليهم في بلدان أخرى، لكن اللاعب الفائز بدوري الدرجة الأولى يخاطر الآن بالتعرض للاعتقال إذا وطأت قدمه إحدى الدول السبعين التي أبرمت إيطاليا اتفاقية معها بموجب مذكرة دولية.
في الاستئناف السابق، اعترف روبينيو بأن الأمر مع المراة المدعية كان "توافقيا"، مؤكدا أنه بعد أن غادرها أقام أصدقاؤه علاقة جنسية مع المرأة بالتراضي.
وتضمنت الأدلة الرئيسية المستخدمة لإدانة نجم ريال مدريد السابق مكالمات هاتفية تم اعتراضها بين روبينيو وأصدقائه.
لكن الفريق القانوني لروبينيو ذكر أنه تمت ترجمة الرسائل بشكل خاطئ إلى اللغة الإيطالية.