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https://arabic.sputniknews.com/20220215/ارتفاع-اليورو-متأثرا-بتقارير-عن-القوات-الروسية-والوضع-مع-أوكرانيا-1058581911.html
ارتفاع اليورو متأثرا بتقارير عن القوات الروسية والوضع مع أوكرانيا
ارتفاع اليورو متأثرا بتقارير عن القوات الروسية والوضع مع أوكرانيا
ارتفع اليورو 0.4 في المئة إلى 1.1346 دولار، مع تعافي الأسهم الأوروبية التي تأثرت بتقارير عن القوات الروسية ووضعها على الحدود مع أوكرانيا. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T10:35+0000
2022-02-15T10:35+0000
سعر اليورو اليوم
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وقالت وكالة "رويترز" إن تقارير عن عودة القوات الروسية إلى قواعدها القريبة من أوركرانيا أدت إلى تعافي اليورو "معوضا كل خسائره". وتراجع اليورو أمس إلى أدنى مستوى له بعدما تصاعدت التصريحات السياسية بشأن أوكرانيا بين روسيا والغرب.وأكدت روسيا مرارا أنها لا تهدد أحدا، واعتبرت في الوقت نفسه، أن الاتهامات دعاية كاذبة وذريعة من الغرب وأمريكا لزيادة أنشطة الناتو والتواجد العسكري بالقرب من الحدود الروسية، والذي تعتبره موسكو تهديدا لأمنها القومي، وقالت موسكو أيضا، إن لروسيا الحق في نقل قوات داخل أراضيها الوطنية.
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سعر اليورو اليوم

ارتفاع اليورو متأثرا بتقارير عن القوات الروسية والوضع مع أوكرانيا

10:35 GMT 15.02.2022
CC BY 2.0 / moerschy / عملة اليورو
عملة اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
CC BY 2.0 / moerschy /
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ارتفع اليورو 0.4 في المئة إلى 1.1346 دولار، مع تعافي الأسهم الأوروبية التي تأثرت بتقارير عن القوات الروسية ووضعها على الحدود مع أوكرانيا.
وقالت وكالة "رويترز" إن تقارير عن عودة القوات الروسية إلى قواعدها القريبة من أوركرانيا أدت إلى تعافي اليورو "معوضا كل خسائره".
وتراجع اليورو أمس إلى أدنى مستوى له بعدما تصاعدت التصريحات السياسية بشأن أوكرانيا بين روسيا والغرب.
وأكدت روسيا مرارا أنها لا تهدد أحدا، واعتبرت في الوقت نفسه، أن الاتهامات دعاية كاذبة وذريعة من الغرب وأمريكا لزيادة أنشطة الناتو والتواجد العسكري بالقرب من الحدود الروسية، والذي تعتبره موسكو تهديدا لأمنها القومي، وقالت موسكو أيضا، إن لروسيا الحق في نقل قوات داخل أراضيها الوطنية.
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