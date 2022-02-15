https://arabic.sputniknews.com/20220215/الأردن-يحدد-موعد-منح-تراخيص-الـ-5g-1058654189.html
الأردن يحدد موعد منح تراخيص الـ "5G"
الأردن يحدد موعد منح تراخيص الـ "5G"
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ في منح التراخيص اللازمة للشركات المشغلة لشبكات الجيل الخامس (5G) للاتصالات في فترة تتراوح... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T13:44+0000
2022-02-15T13:44+0000
2022-02-15T13:44+0000
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050631419_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_19e040d0b790e97687159c0cd0bbd318.jpg
وقالت الهيئة إن هناك مباحثات مكثفة تجرى حاليا مع الشركات والجهات المعنية لإعداد خطة واستراتيجية بشبكات الجيل الخامس، بحسب وكالة "عمون".وأوضحت أنها تدرس حاليا مع الشركات الجوانب الفنية والتنظيمية لإطلاق خدمات الجيل الخامس على أكمل وجه.وتوقعت الهيئة تجاوبا سريعا وعدم التأخير في إطلاق الخدمة، مشيرة إلى أن الشركات الأردنية العاملة في هذا المجال لديها خبرات سابقة مكنتها من دراسة شبكة الجيل الخامس من النواحي الفنية وكذلك مواقع التغطية في المملكة.ولفتت إلى أن هناك بعض العقبات في الطريق، بما في ذلك أمور تتعلق بسلسلة التزويد وتصنيع الأجهزة لاسيما مع أزمتي كورونا والشحن.إلا أن الهيئة أكدت مع ذلك أن الشركات "جهزت نفسها مسبقا لإتاحة خدمات الجيل الخامس".
https://arabic.sputniknews.com/20220121/الأردن-شبكات-الجيل-الخامس-لن-تؤثر-على-أنظمة-الملاحة-الجوية-في-البلاد-1056777078.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050631419_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_d4e6de9b2d73da1c924495f7fd510cfd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
الأردن يحدد موعد منح تراخيص الـ "5G"
تابعنا عبر
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ في منح التراخيص اللازمة للشركات المشغلة لشبكات الجيل الخامس (5G) للاتصالات في فترة تتراوح بين 16 إلى 18 شهرا.
وقالت الهيئة إن هناك مباحثات مكثفة تجرى حاليا مع الشركات والجهات المعنية لإعداد خطة واستراتيجية بشبكات الجيل الخامس، بحسب وكالة "عمون
".
وأوضحت أنها تدرس حاليا مع الشركات الجوانب الفنية والتنظيمية لإطلاق خدمات الجيل الخامس
على أكمل وجه.
وتوقعت الهيئة تجاوبا سريعا وعدم التأخير في إطلاق الخدمة، مشيرة إلى أن الشركات الأردنية العاملة في هذا المجال لديها خبرات سابقة مكنتها من دراسة شبكة الجيل الخامس من النواحي الفنية وكذلك مواقع التغطية في المملكة.
ولفتت إلى أن هناك بعض العقبات في الطريق، بما في ذلك أمور تتعلق بسلسلة التزويد وتصنيع الأجهزة لاسيما مع أزمتي كورونا والشحن.
إلا أن الهيئة أكدت مع ذلك أن الشركات "جهزت نفسها مسبقا لإتاحة خدمات الجيل الخامس".