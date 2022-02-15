https://arabic.sputniknews.com/20220215/الأرصاد-المصرية-تحذر-البرودة-تصل-إلى-حد-الصقيع-ليلا-1058672136.html
الأرصاد المصرية تحذر: البرودة تصل إلى حد الصقيع ليلا
الأرصاد المصرية تحذر: البرودة تصل إلى حد الصقيع ليلا
حذرت هيئة الأرصاد المصرية من تقلبات الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن حالة الطقس تكون معتدلة نهارا لكنها تصبح شديدة البرودة ليلا على جميع أنحاء البلاد. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T20:45+0000
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ويكون طقس القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل نهارا، بينما يكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية، بحسب خبر نشرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية، التي أشارت إلى أن طقس شمال الصعيد يكون مائل للدفء، بينما يكون دافئ في جنوب البلاد وجنوب سيناء.وتتعرض جميع أنحاء الجمهورية لطقس شديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع في بعض المناطق.وحذرت الأرصاد المصرية من أن الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري تنتشر عليها شبورة مائية صباح الأربعاء، إضافة إلى وسط سيناء وشمال الصعيد ومدن القناة.وتشهد مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد نشاط للرياح على فترات متقطعة.
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منوعات, أخبار مصر الآن
الأرصاد المصرية تحذر: البرودة تصل إلى حد الصقيع ليلا
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حذرت هيئة الأرصاد المصرية من تقلبات الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن حالة الطقس تكون معتدلة نهارا لكنها تصبح شديدة البرودة ليلا على جميع أنحاء البلاد.
ويكون طقس القاهرة الكبرى
والوجه البحري معتدل نهارا، بينما يكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية، بحسب خبر نشرته
صحيفة "اليوم السابع" المصرية، التي أشارت إلى أن طقس شمال الصعيد يكون مائل للدفء، بينما يكون دافئ في جنوب البلاد وجنوب سيناء.
وتتعرض جميع أنحاء الجمهورية لطقس شديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع
في بعض المناطق.
وحذرت الأرصاد المصرية من أن الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري تنتشر عليها شبورة مائية صباح الأربعاء، إضافة إلى وسط سيناء وشمال الصعيد ومدن القناة.
وتشهد مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد نشاط للرياح
على فترات متقطعة.