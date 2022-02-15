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https://arabic.sputniknews.com/20220215/الأمم-المتحدة-ترحب-بتقارير-عن-عودة-قوات-روسية-لأماكن-تمركزها-1058667869.html
الأمم المتحدة ترحب بتقارير عن عودة قوات روسية لأماكن تمركزها
الأمم المتحدة ترحب بتقارير عن عودة قوات روسية لأماكن تمركزها
رحبت الأمم المتحدة بنبأ عودة جزء من القوات الروسية إلى أماكن تمركزها بعد إجراء تدريبات. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T18:07+0000
2022-02-15T18:07+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء.وقال دوجاريك: "نرحب بأي تحرك يشير إلى خفض التصعيد سواء كان على الأرض أو تصريحات".وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية فاديم أستافيف، إن قوات هذه المنطقة ستعود إلى قواعدها من شبه جزيرة القرم بعد انتهاء التدريبات العسكرية.وصرح المتحدث للصحفيين بأن "وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية، التي أكملت المهام في إطار التدريبات التكتيكية المخطط لها في مناطق تدريب الأسلحة المشتركة في شبه جزيرة القرم، بدأت في العودة إلى مواقع الانتشار الدائم".وكان وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، قد أعلن، يوم الأحد، أن بلاده طلبت اجتماعا مع موسكو وأعضاء الدول في وثيقة فيينا، خلال 48 ساعة لمناقشة الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/أفضل-طائرة-في-سوق-العالم-للمقاتلات-منشأها-روسيا-1058656724.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الأمم المتحدة ترحب بتقارير عن عودة قوات روسية لأماكن تمركزها

18:07 GMT 15.02.2022
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مدفع بيون النووي الذاتي الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
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رحبت الأمم المتحدة بنبأ عودة جزء من القوات الروسية إلى أماكن تمركزها بعد إجراء تدريبات.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء.
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14:32 GMT
وقال دوجاريك: "نرحب بأي تحرك يشير إلى خفض التصعيد سواء كان على الأرض أو تصريحات".
وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية فاديم أستافيف، إن قوات هذه المنطقة ستعود إلى قواعدها من شبه جزيرة القرم بعد انتهاء التدريبات العسكرية.
وصرح المتحدث للصحفيين بأن "وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية، التي أكملت المهام في إطار التدريبات التكتيكية المخطط لها في مناطق تدريب الأسلحة المشتركة في شبه جزيرة القرم، بدأت في العودة إلى مواقع الانتشار الدائم".
وكان وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، قد أعلن، يوم الأحد، أن بلاده طلبت اجتماعا مع موسكو وأعضاء الدول في وثيقة فيينا، خلال 48 ساعة لمناقشة الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية.
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