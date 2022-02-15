https://arabic.sputniknews.com/20220215/الأمير-البريطاني-أندرو-يتوصل-لتسوية-مالية-في-قضية-اعتداء-جنسي-مرفوعة-ضده-1058665656.html
الأمير البريطاني أندرو يتوصل لتسوية مالية في قضية اعتداء جنسي مرفوعة ضده
الأمير البريطاني أندرو يتوصل لتسوية مالية في قضية اعتداء جنسي مرفوعة ضده
أظهرت وثائق قضائية أن الأمير البريطاني آندرو توصل إلى تسوية مالية مع فرجينيا جيوفري بشأن قضية الاعتداء الجنسي المرفوعة ضده، وفقا لوكالة رويترز. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T16:58+0000
2022-02-15T16:58+0000
2022-02-15T16:58+0000
العالم
بريطانيا
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ورفعت الأمريكية فيرجينيا جيوفري، التي تقول إنها كانت ضحية للتجارة بالجنس وسوء المعاملة، دعوى مدنية ضد الأمير البريطاني أندرو، نجل ملكة بريطانيا، الذي نفى مرارا مزاعمها، لكن جهود محاميه لإلغاء الدعوى في مرحلة مبكرة باءت بالفشل.وكان قصر بكنجهام قد أعلن، في يناير/كانون الثاني الماضي، أن الملكة إليزابيث الثانية قررت سحب جميع الألقاب العسكرية والملكية من ابنها الأمير أندرو.وكان الأمير أندرو، الابن الثاني لملكة بريطانيا، قد قال في مقابلة مع بي بي سي نيوزنايت في عام 2019 إنه لا يتذكر أي لقاء مع فيرجينيا جوفري، وإن روايتها عن ممارسة الجنس بينهما "لم تحدث".وتعيش جيوفري، الآن في منزل كبير على ساحل بيرث مع زوجها وأطفالها الثلاثة. كما أسست منظمة غير ربحية تسمى ( SOAR) تهدف إلى "تثقيف ضحايا الاتجار بالبشر ودعمهم".
بريطانيا
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بريطانيا
الأمير البريطاني أندرو يتوصل لتسوية مالية في قضية اعتداء جنسي مرفوعة ضده
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أظهرت وثائق قضائية أن الأمير البريطاني آندرو توصل إلى تسوية مالية مع فرجينيا جيوفري بشأن قضية الاعتداء الجنسي المرفوعة ضده، وفقا لوكالة رويترز.
ورفعت الأمريكية فيرجينيا جيوفري، التي تقول إنها كانت ضحية للتجارة بالجنس وسوء المعاملة، دعوى مدنية ضد الأمير البريطاني أندرو، نجل ملكة بريطانيا، الذي نفى مرارا مزاعمها، لكن جهود محاميه لإلغاء الدعوى في مرحلة مبكرة باءت بالفشل.
وكان قصر بكنجهام قد أعلن، في يناير/كانون الثاني الماضي، أن الملكة إليزابيث الثانية قررت سحب جميع الألقاب العسكرية والملكية من ابنها الأمير أندرو.
وكان الأمير أندرو، الابن الثاني لملكة بريطانيا، قد قال في مقابلة مع بي بي سي
نيوزنايت في عام 2019 إنه لا يتذكر أي لقاء مع فيرجينيا جوفري، وإن روايتها عن ممارسة الجنس بينهما "لم تحدث".
وتعيش جيوفري، الآن في منزل كبير على ساحل بيرث مع زوجها وأطفالها الثلاثة. كما أسست منظمة غير ربحية تسمى ( SOAR) تهدف إلى "تثقيف ضحايا الاتجار بالبشر ودعمهم".