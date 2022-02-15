https://arabic.sputniknews.com/20220215/الاتحاد-الأوروبي-ينتقد-تصويت-الدوما-لصالح-الاعتراف-بجمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1058665238.html
الاتحاد الأوروبي ينتقد تصويت الدوما لصالح "الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك"
الاتحاد الأوروبي ينتقد تصويت الدوما لصالح "الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك"
انتقد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، تصويت المشرعين الروس لصالح مشروع قانون يدعو الرئيس فلاديمير بوتين بالاعتراف باستقلالية "منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا"،... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T16:55+0000
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2022-02-15T16:55+0000
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وكتب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على تويتر: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة قرار مجلس الدوما الروسي تقديم دعوة إلى الرئيس بوتين للاعتراف بالمناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في ولايتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا ككيانات مستقلة".وقال إن "هذا الاعتراف سيكون انتهاكا واضحا لاتفاقيات مينسك". وبشكل منفصل، حذر رئيس الناتو ينس ستولتنبرغ أيضا من أي خطوات للاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين، بحسب "فرانس برس".وأخبر ستولتنبرغ الصحفيين: "إذا حدث ذلك، فسيكون انتهاكا صارخا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها مرة أخرى".وتابع: "ليس هناك شك في أن دونيتسك ولوغانسك جزء من أوكرانيا داخل حدود معترف بها دوليا. لذا فإن مثل هذا الاعتراف سيكون انتهاكا للقانون الدولي".صوت البرلمان الروسي في وقت سابق، ايوم الثلاثاء، لصالح مشروع قانون يحث الرئيس بوتين على الاعتراف بهذه المناطق على أنها مستقلة.طالب نواب مجلس الدوما في 19 يناير/ كانون الثاني، في مسودة، استئناف الرئيس الروسي النظر في الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك كدولتين مستقلتين.كما دعوا إلى إجراء مفاوضات مع قيادة الجمهوريتين الشعبيتين في أقرب وقت ممكن، من أجل إنشاء أساس قانوني للعلاقات بين الدول وتنظيم جميع جوانب التعاون والمساعدة المتبادلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/مجلس-الدوما-يصوت-لصالح-مشروع-قرار-للاعتراف-بجمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك-1058642775.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار دونباس, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي ينتقد تصويت الدوما لصالح "الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك"
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انتقد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، تصويت المشرعين الروس لصالح مشروع قانون يدعو الرئيس فلاديمير بوتين بالاعتراف باستقلالية "منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا"، قائلا إن ذلك ينتهك اتفاقيات مينسك التي وقعت عليها موسكو.
وكتب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على تويتر: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة قرار مجلس الدوما الروسي تقديم دعوة إلى الرئيس بوتين للاعتراف بالمناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في ولايتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا ككيانات مستقلة".
وقال إن "هذا الاعتراف سيكون انتهاكا واضحا لاتفاقيات مينسك". وبشكل منفصل، حذر رئيس الناتو ينس ستولتنبرغ أيضا من أي خطوات للاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين، بحسب "فرانس برس".
وأخبر ستولتنبرغ الصحفيين: "إذا حدث ذلك، فسيكون انتهاكا صارخا لوحدة أراضي أوكرانيا
وسيادتها مرة أخرى".
وتابع: "ليس هناك شك في أن دونيتسك ولوغانسك جزء من أوكرانيا داخل حدود معترف بها دوليا. لذا فإن مثل هذا الاعتراف سيكون انتهاكا للقانون الدولي".
صوت البرلمان الروسي في وقت سابق، ايوم الثلاثاء، لصالح مشروع قانون يحث الرئيس بوتين على الاعتراف بهذه المناطق على أنها مستقلة.
طالب نواب مجلس الدوما
في 19 يناير/ كانون الثاني، في مسودة، استئناف الرئيس الروسي النظر في الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك كدولتين مستقلتين.
كما دعوا إلى إجراء مفاوضات مع قيادة الجمهوريتين الشعبيتين في أقرب وقت ممكن، من أجل إنشاء أساس قانوني للعلاقات بين الدول وتنظيم جميع جوانب التعاون والمساعدة المتبادلة.