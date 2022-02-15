عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220215/البرلمان-الفرنسي-يعتمد-بشكل-نهائي-مشروع-قانون-تعويض-الحركيين-الجزائريين-والاعتذار-منهم-1058667625.html
البرلمان الفرنسي يعتمد بشكل نهائي مشروع قانون "تعويض" الحركيين الجزائريين و"الاعتذار" منهم
البرلمان الفرنسي يعتمد بشكل نهائي مشروع قانون "تعويض" الحركيين الجزائريين و"الاعتذار" منهم
اعتمد البرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي مشروع قانون "تعويض" الحركيين الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا إبان الحرب الجزائرية. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T18:06+0000
2022-02-15T18:06+0000
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101740/46/1017404621_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_aa292c8d0516995b96dd09bcb763537f.jpg
باريس - سبوتنيك. ويعترف نص مشروع القانون بـ "الظروف الجائرة" و"التعامل غير المشرف" الذي تعرض له أكثر من 90000 حركي جزائري وعائلاتهم بعد فرارهم إلى فرنسا عقب انتهاء حرب الجزائر.وتم اعتماد مشروع القانون بشكل نهائي بعد تصويت مجلس الشيوخ عليه اليوم حيث قامت الجمعية الوطنية بدورها بالتصويت عليه الأسبوع الماضي.وينص مشروع القانون على طلب "الصفح" من الحركيين الجزائريين بسبب ما تعرضوا له من "ظلم" من قبل السلطات الفرنسية آنذاك كما ينص على دفع تعويضات لقرابة 50000 شخص منهم.وعانى الحركيون الجزائريون في فرنسا خلال سنوات طويلة بسبب المعاملة التي لاقوها من السلطات الفرنسية حيث تم وضع قرابة نصفهم في معسكرات وتجمعات مغلقة حدّت من حريّة تنقّلهم ومن اندماجهم في المجتمع.هذا ويأتي اعتماد مشروع قانون "تعويض" الحركيين تكليلا للخطوة التي اتخذها ماكرون في الـ20 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي عندما قدم اعتذارا رسميا للحركيين الجزائريين الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي "والذين تخلت عنهم فرنسا" إبان حرب الجزائر بين عامي 1954 و1962.هذا وتجدر الإشارة إلى أن الخطوة التي اتخذت اليوم تأتي في إطار المبادرة التي اتخذها ماكرون منذ عدة أشهر والتي سماها بـ"مبادرة مصالحة الذاكرة بين فرنسا والجزائر".وقام الرئيس إيمانويل ماكرون بعدد من الخطوات في اتجاه مصالحة الذاكرة المشتركة بين فرنسا والجزائر. ومن بين هذه الخطوات: فتح الأرشيف القضائي لحرب الجزائر والاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية في تعذيب وقتل الشاب موريس أودان مدرس الرياضيات الفرنسي الذي ناضل من أجل استقلال الجزائر وكذلك الاعتراف بمسؤولية الجيش الفرنسي في تعذيب وقتل المحامي الجزائري والمناضل علي بومنجل.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/تحركات-جزائرية-ضد-باريس17-تجربة-نووية-فرنسية-وآلاف-الضحايا-دون-تعويض--1058662570.html
https://arabic.sputniknews.com/20211118/تعتبرهم-الجزائر-خونة-من-هم-الحركيين-الذين-تصرف-لهم-فرنسا-تعويضات-1050746314.html
https://arabic.sputniknews.com/20220214/الجزائر-إرهابيان-يستسلمان-للسلطات-العسكرية-جنوبي-البلاد-1058537077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101740/46/1017404621_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_c1a8309d6f3e963f6fb36734a7b8a458.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي

البرلمان الفرنسي يعتمد بشكل نهائي مشروع قانون "تعويض" الحركيين الجزائريين و"الاعتذار" منهم

18:06 GMT 15.02.2022
© YouTube.comالبرلمان الفرنسي
البرلمان الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© YouTube.com
تابعنا عبرGoogle news
اعتمد البرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي مشروع قانون "تعويض" الحركيين الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا إبان الحرب الجزائرية.
باريس - سبوتنيك. ويعترف نص مشروع القانون بـ "الظروف الجائرة" و"التعامل غير المشرف" الذي تعرض له أكثر من 90000 حركي جزائري وعائلاتهم بعد فرارهم إلى فرنسا عقب انتهاء حرب الجزائر.

وتم اعتماد مشروع القانون بشكل نهائي بعد تصويت مجلس الشيوخ عليه اليوم حيث قامت الجمعية الوطنية بدورها بالتصويت عليه الأسبوع الماضي.
تجارب نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
تحركات جزائرية ضد باريس...17 تجربة نووية فرنسية وآلاف الضحايا دون تعويض
16:05 GMT
وينص مشروع القانون على طلب "الصفح" من الحركيين الجزائريين بسبب ما تعرضوا له من "ظلم" من قبل السلطات الفرنسية آنذاك كما ينص على دفع تعويضات لقرابة 50000 شخص منهم.

هذا وستتراوح قيمة هذه التعويضات من 2000 إلى 15000 يورو للعائلة الواحدة حيث قد يصل مجموع المبلغ إلى 302 مليون يورو توزع على فترة ست سنوات.

وعانى الحركيون الجزائريون في فرنسا خلال سنوات طويلة بسبب المعاملة التي لاقوها من السلطات الفرنسية حيث تم وضع قرابة نصفهم في معسكرات وتجمعات مغلقة حدّت من حريّة تنقّلهم ومن اندماجهم في المجتمع.

هذا ويأتي اعتماد مشروع قانون "تعويض" الحركيين تكليلا للخطوة التي اتخذها ماكرون في الـ20 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي عندما قدم اعتذارا رسميا للحركيين الجزائريين الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي "والذين تخلت عنهم فرنسا" إبان حرب الجزائر بين عامي 1954 و1962.
الحركيين في الجيش الفرنسي أثناء حرب التحرير الوطنية الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2021
تعتبرهم الجزائر خونة… من هم "الحركيين" الذين تصرف لهم فرنسا تعويضات 
18 نوفمبر 2021, 22:54 GMT

ويقدر عدد الحركيين الذين قاتلوا مع فرنسا بـ200 ألف شخص قدم الجزء الأكبر منهم إلى فرنسا في السفن بعد انتهاء حرب التحرير وانتصار المؤيدين لاستقلال الجزائر عن فرنسا.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الخطوة التي اتخذت اليوم تأتي في إطار المبادرة التي اتخذها ماكرون منذ عدة أشهر والتي سماها بـ"مبادرة مصالحة الذاكرة بين فرنسا والجزائر".
الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
الجزائر... إرهابيان يستسلمان للسلطات العسكرية جنوبي البلاد
أمس, 11:32 GMT
وقام الرئيس إيمانويل ماكرون بعدد من الخطوات في اتجاه مصالحة الذاكرة المشتركة بين فرنسا والجزائر. ومن بين هذه الخطوات: فتح الأرشيف القضائي لحرب الجزائر والاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية في تعذيب وقتل الشاب موريس أودان مدرس الرياضيات الفرنسي الذي ناضل من أجل استقلال الجزائر وكذلك الاعتراف بمسؤولية الجيش الفرنسي في تعذيب وقتل المحامي الجزائري والمناضل علي بومنجل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала