https://arabic.sputniknews.com/20220215/البرهان-يعين-ياسين-إبراهيم-وزيرا-مكلفا-لوزارة-الدفاع-ورئيس-وزراء-إسرائيل-في-البحرين-1058659285.html

البرهان يعين ياسين إبراهيم وزيرا مكلفا لوزارة الدفاع ورئيس وزراء إسرائيل في البحرين

البرهان يعين ياسين إبراهيم وزيرا مكلفا لوزارة الدفاع ورئيس وزراء إسرائيل في البحرين

عين البرهان الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، وزيرا مكلفا لوزارة الدفاع، فيما وصل رئيس وزراء إسرائيل إلى البحرين في أرفع زيارة منذ تطبيع العلاقات، في وقت قال... 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T15:03+0000

2022-02-15T15:03+0000

2022-02-15T15:03+0000

عالم سبوتنيك

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البرهان يعين ياسين إبراهيم وزيرا مكلفا لوزارة الدفاع ورئيس وزراء إسرائيل في البحرين البرهان يعين ياسين إبراهيم وزيرا مكلفا لوزارة الدفاع ورئيس وزراء إسرائيل في البحرين

البرهان يعين الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين وزيرا مكلفا لوزارة الدفاعأعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني أن رئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارا بتعيين الفريق ياسين إبراهيم ياسين، وزيرا مكلفا لوزارة الدفاع.وسبق أن تولى الفريق ياسين إبراهيم ياسين، منصب وزير الدفاع في مايو 2020، بعد وفاة وزير الدفاع السابق جمال الدين عمر، إثر ذبحة صدرية مفاجئة في عاصمة جنوب السودان جوبا.على صعيد آخر، أعلنت لجنة الأطباء المركزية السودانية سقوط قتيل ثاني بالرصاص الحي خلال الاحتجاجات في أم درمان، بالعاصمة الخرطوم، ضد السلطة العسكرية. ويقول مسعفون إن قوات الأمن قتلت 80 على الأقل منذ الانقلاب.ويقول الجيش والشرطة إنهما يسمحان بالاحتجاج السلمي وإن أفراد الأمن يضطرون للدفاع عن أنفسهم، ويجري تحقيق فيما يتعلق بالضحايا.وأضاف موسى أن الخطوة تعد دليلا على رغبة البرهان في أن يكون قريبا من قوى الثورة ويريد أن يصحح أخطاءه فهو قد أدرك أن الانقلاب كان خطأ لكنه لا يقر بذلك، وبالتالي إذا حدث توافق بين الجميع ستقبل قوى الثورة بياسين والذي عرف بالنزاهة وبأنه موضوعي وموزون في تعامله، والرجاء أن يمنحوه الثقة وأدوات العمل الكافية وأن يفتح له الباب كاملا ليكون جسرا لعلاقة حقيقية بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، فالسودانيون أحوج الآن إلى أن يستكملوا مسيرة الانتقال بدلا من الانقلاب.رئيس وزراء إسرائيل يصل إلى البحرين في أرفع زيارة منذ تطبيع العلاقاتوصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى البحرين في أرفع زيارة يقوم بها مسؤول إسرائيلي منذ أن أقام البلدان علاقات بموجب اتفاق في 2020 برعاية الولايات المتحدة.وتأتي الزيارة التي تستمر يومين للبحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الأمريكي في منطقة الخليج، وسط تصاعد التوتر بعد هجمات صاروخية على الإمارات شنتها حركة الحوثي اليمنية. وطبعت إسرائيل العلاقات مع الإمارات أيضا في 2020.وقال بينيت إنه يأمل أن تكون الزيارة "رسالة لإبداء حسن النية... والوقوف معا في مواجهة التهديدات المشتركة".وكثفت إسرائيل التعاون مع الدولتين الخليجيتين. واستضافت المنامة وزير الدفاع الإسرائيلي يوم الثاني من فبراير/شباط الجاري، وقالت إن ضابطا إسرائيليا سيُعين في البحرين في إطار تحالف دولي.وبسبب تقاربها مع إسرائيل، تعرضت البحرين لانتقادات من جانب المعارضة التي تقودها الأغلبية الشيعية في البلاد. وتشهد البحرين مظاهرات تضامن مع الفلسطينيين.وأضاف المحلل الإسرائيلي أن إسرائيل عندها الآن موطيء قدم في الخليج وليس فقط في البحرين وهناك مصالح متبادلة وهناك تعاون مخابراتي غير مسبوق بين إسرائيل والبحرين كما تم الإعلان عن إرسال ضابط إسرائيلي ليكون بشكل منتظم حلقة الوصل مع السلطات الأمريكية، لكن أكيد مع السلطات البحرينية وهذه لم تحدث من قبل أن يكون هناك ضابط إسرائيلي في دولة عربية فالعلاقات ممتازة جدا والتنسيق الاستخباراتي يسير على قدم وساق.المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي يقول إن هناك اتفاقا في الأفق مع إيرانقال المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يعتقد بقوة أن هناك اتفاقا في الأفق، وذلك عقب مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حول المفاوضات النووية في فيينا.وكتب بوريل عبر حسابه على تويتر أنه حانت لحظة بذل الجهود القصوى والوصول إلى تفاهم".من جانبه شدد عبد اللهيان على أن بلاده "لن تتراجع عن خطوطها الحمراء المبنية على المنطق والواقعية"، لافتا إلى أن التلاعب في النصوص والافتقار إلى الإرادة الجيدة من جانب الغرب للوصول إلى اتفاق جيد، تسبب في إطالة أمد المفاوضات.

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